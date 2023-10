El mensaje de Luis Díaz tras escandaloso error del VAR que le anuló gol en Inglaterra

El Liverpool FC ha hecho críticas contundentes por el escandaloso error que lo privó de un resultado positivo en la visita al Tottenham Hotspur, partido que perdió en el último minuto 2-1.



El partido, durísimo por las expulsiones de Curtis Jones y Diogo Jota, obligó a Liverpool a jugar con nueve hombres buena parte del encuentro. Sin embargo, la furia del equipo dirigido por Jurgen Klopp se debe al gol anulado al colombiano Luis Díaz al minuto 33, cuando ya jugaban con uno menos, pero habría cambiado drásticamente la disposición táctica del club.



Liverpool aseguró que este error del VAR dañó la "integridad deportiva". Y es que los 'Reds' fueron claramente perjudicados cuando el VAR no validó un gol legal de Luis Díaz que el juez de línea había anulado por fuera de juego.

Luis Díaz, jugador del Liverpool. Foto: EFE

"Entendemos las presiones con las que trabajan los árbitros, pero se supone que estas presiones se alivian, no se aumenta, con la existencia del VAR. Es insatisfactorio que no se diera suficiente tiempo para que la decisión correcta se tomara y por lo tanto no hubo intervención. Estos fallos han sido categorizados como un 'fallo humano' y es inaceptable. Esperamos que haya una revisión con total transparencia", dijo el Liverpool en un comunicado.

Lo que discutieron en el VAR



El colegio de árbitros de la Premier League (PGMOL, por sus siglas en inglés) liberó la conversación en la sala del VAR cuando se chequeó el gol legal anulado a Luis Díaz.



En la grabación se aprecia como Dan England, tras revisar las imágenes del gol anulado a Díaz, dice "Chequeo completado", pensando que el gol había sido válido, por lo que, sin querer, confirmó la decisión del árbitro de campo, que, sin embargo, había anulado el tanto por fuera de juego.

Tottenham vs. Liverpool:

El VAR🧐 comprobó que la jugada del gol de Luis Díaz no fue fuera de juego y solo anunció "verificación completa ", sin anular la acción la acción.

Los dos Arbitros que estaban a cargo del VAR se perderán la próxima fecha. Un poco de justicia para Díaz. pic.twitter.com/3B1OUg9IHH — Sanz Sports (@sanzsports) October 3, 2023

Jurgen Klopp, DT de Liverpool. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL

"Como dijimos en un comunicado después del partido del sábado, sabemos que se cometió un error humano durante este encuentro, que debería haber acabado en gol tras la intervención del VAR", dijo la Premier en un comunicado.



En el comunicado se añadió: "La imagen mostró que Luis Díaz estaba en posición reglamentaria, sin necesidad de utilizar una segunda línea. En un lapso de concentración en el momento, el VAR perdió la atención en la decisión que se había tomado en el campo e incorrectamente comunicó 'chequeo completo', confirmando incorrectamente la decisión de campo. Lo hizo sin comunicarse con el asistente del VAR".

Los jueces que están en el ojo del huracán son Simon Hooper, árbitro central; Adrian Holmes y Simon Long, como asistentes; y Darren England, junto a Dan Cook, en la sala de videoarbitraje VAR. Los dos últimos fueron suspendidos para la próxima fecha.

Lo que dijo Luis Díaz y los jugadores de Liverpool



Una de las declaraciones más ‘picantes’ tras el error arbitral la hizo el argentino Alexis Mac Allister, quien se unió al Liverpool esta temporada. Tras el partido, el volante escribió en su cuenta de Instagram un ácido mensaje a su compatriota Cuti Romero, del Tottenham.



Mac Allister le comentó una foto Romero en la cual celebraba el triunfo de los Spurs. “Normal cuando jugas con 12", le dijo Mac Allister haciendo alusión al tremendo error que afectó a Liverpool.

La TV analiza el gol anulado a Luis Díaz. Foto: EFE

Por su parte, Luis Díaz, el jugador que anotó el gol que finalmente fue mal anulado, se refirió en un tono positivo a lo que viene para Liverpool.



“Fantastic support (fantástico apoyo)”, dijo el colombiano refiriéndose a los mensajes y a las apoyos que ha recibido todo el equipo tras la polémica derrota. El mensaje lo acompaña una fotografía de él tras finalizar el encuentro contra Tottenham.

El Liverpool jugará este jueves por la Europa League contra el Union Saint-Gilloise. Después visitará, por Premier League, al Brighton, en un duelo que será el próximo domingo.



