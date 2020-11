Pelé, Maradona, Messi o Cristiano: el debate del mejor de la historia

Llevamos dos semanas de homenajes y recuerdos. El fin de semana pasado festejábamos el cumpleaños de uno de los mejores jugadores del siglo XX, el brasileño Pelé, que ya llegó a los 80. El viernes, el otro jugador que compartió el trono del mejor del mundo con Pelé, Diego Maradona, festejó sus 60 octubres. La discusión sobre quién fue mejor aún sigue. A finales del siglo pasado, la Fifa cortó por lo sano y los distinguió a los dos...

Después de esa premiación empezó un nuevo milenio y los protagonistas de la discusión son otros: el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi se pelean ese trono en los 20 años que llevamos del siglo XXI. ¿Cuál de los cuatro es el mejor de la historia?



Cada uno de ellos defiende su labor en el fútbol. “Nunca habrá otro Pelé, mamá y papá cerraron la fábrica y rompieron el molde”, dijo en su momento el brasileño. ¿Y el mejor de la actualidad? “Hoy por hoy, Cristiano Ronaldo es el mejor, porque es el más estable, lleva 10 años así. Aunque no hay que olvidarse de Messi”.



Maradona replicó en su momento: “Pelé siempre será recordado como el segundo mejor jugador de fútbol después de Maradona y, en su propio país, es el mejor deportista después de Ayrton Senna”. Aunque en 2019, en una entrevista, aseguró que el mejor jugador de la historia no fue ninguno de los cuatro, sino su compatriota Alfredo Di Stéfano.



Cristiano Ronaldo, en su saludo de cumpleaños a Maradona, dejó clara su posición: “Que vaya todo bien y que disfrutes de la vida. Abrazo, hermano. Sos el número uno, pero después del ‘Bicho’ ”, dijo. O sea, él mismo.

Cristiano Ronaldo to Maradona:



"Happy Birthday Diego, 60 years old...you are the number 1... after “El Bicho” (me) 😂.”pic.twitter.com/cJVeddNSBG — Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) October 30, 2020

Messi, mucho más discreto, nunca ha tomado partido en el asunto. “Es muy difícil de decir. Hubo grandes jugadores en otras épocas, es muy complicado compararse. Cada uno tiene sus preferencias. No sé honestamente quién es el mejor jugador de la historia. Y con respecto a Pelé y Maradona, nunca tuve el objetivo de estar al nivel de ellos”, le dijo en su momento a France Football.

Mirada externa

Hernán Peláez Restrepo, el periodista deportivo más respetado de Colombia, los vio jugar a todos y tomó partido sin pensarlo: “Pelé es el mejor, por muchas razones: no eran las épocas del mercadeo de hoy: fue muy fiel al Santos, aunque luego fue al Cosmos para abrir mercado. Él generó que el Santos se volviera un trotamundos, fueron a cuanto país pudieron. Además fue ejemplo de comportamiento. Tal vez los únicos problemas que pudo tener fueron sus separaciones, pero no tuvo escándalos, fue muy honrado en lo que tenía que hacer”, explicó a EL TIEMPO.



Peláez agrega más argumentos desde lo deportivo: “Cristiano y Messi son de otra época. Se puede discutir si realmente hizo los 1.283 goles que dicen que hizo, pero todavía es el máximo goleador de su Selección, tiene los títulos mundiales que no tuvieron Messi ni Cristiano, ganó Libertadores e Intercontinental, fue íntegro en la función que tenia que hacer en el Santos. Y además tuvo la sensatez de no ser entrendor, los grandes no son lo mismo como técnicos: fue un tipo muy ubicado y un generador de espectáculo, un artista de calibre”.



En una entrevista con la página web de la Fifa, Tostão, compañero de Pelé en la mágica selección de 1970, también lo puso por encima de todos. “Pelé era muchísimo más completo. Reunía todas las cualidades que debe tener un delantero y ni un solo defecto. Maradona era espectacular, pero no se encontraba al nivel físico de Pelé ni marcó tantos goles. Messi es soberbio, pero no cabecea el balón como Pelé, no dispara tan bien con ambos pies ni se mueve como Pelé. Cristiano Ronaldo es un jugador excepcional, pero no tiene la habilidad de Pelé ni ejecuta los pases increíbles que él lanzaba”, señaló.



Para Tostão, ‘O Rei’ fue tan completo que sentenció: “Si se toman y se juntan en un solo hombre todas las cualidades de Cristiano Ronaldo y Messi, el resultado será un futbolista que pueda resistir la comparación con Pelé”.

Oscar Ruggeri, compañero de Maradona en el equipo campeón mundial de 1986, argumentó así por qué Diego es el mejor de la historia. “Cuando se ponía enfrente, con la pelota quieta y te arrancaba de pronto, no había un defensor que le sacara la pelota o que lo pudiera correr. Hay una práctica en la que estamos los dos con el profe Echeverría, y él está con la pelota en el medio. Y me está hablando, yo estoy tranquilo, con las manos en la cintura y me dice: ‘Dale, sacala’. En una le amago y ya me había sacado varios metros”, recordó en el programa 90 Minutos de Fútbol, de Fox Sports.



Cada quien defiende la época que vivió. Sin embargo, hay excepciones. Como la del holandés Ronald Koeman, rival de Maradona en su momento y hoy entrenador de Messi en el Barcelona.



A propósito del cumpleaños de Diego, Koeman opinó: “En su época fue el mejor jugador, hoy en día para mí es Messi el mejor jugador. Pero no se puede comparar el fútbol de nuestra época con el de hoy en día, hoy es más físico, es más ritmo, es alta intensidad, ha cambiado mucho”, añadió Koeman”.



Otra excepción es la del argentino Humberto Maschio, que fue rival de Pelé y vio a todos los demás. A pesar de vivir la época de dominio del brasileño y ser compatriota de Maradona, considera que el mejor de la historia es Messi.



“Vi a Di Stéfano, Pelé, Maradona y (Johan) Cruyff, pero lo mejor es Messi. La velocidad del futbol en el momento de esos jugadores era lenta, todavía eran genios y grandes jugadores en sus propias épocas, pero solo analizan los goles de Messi, no corre mucho en el campo pero cuando lo hace tiene la gran habilidad de mantener la pelota pegada a sus pies, es fantástico”, dijo Maschio, en una entrevista con el diario argentino Clarín.



El mano a mano entre CR7 y Messi también tiene mucho que ver con el Balón de Oro, el premio que entrega France Football, que en las épocas en que jugaban Pelé y Maradona solo se otorgaba a jugadores europeos. Tanto el brasileño como el argentino lo recibieron después. Pero eso no cambia su importancia. ¿Cuál es el mejor? Saque sus conclusiones.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

