A 23 años del gol que 'desafió' las leyes de la física

Fue el 3 de junio de 1997, cuando el defensor brasileño Roberto Carlos marcó uno de los goles más hermosos y complejos de tiro libre, una joya con un efecto muy difícil de conseguir y que está cumpliendo 23 años.



Aquel día, Brasil y Francia empataron 1-1 en París, en la antesala del Mundial 1998 para el que ambos ya estaban clasificados, uno por último campeón del mundo y el otro como anfitrión.



"Mucha gente me pregunta cómo fui capaz de hacer el famoso gol contra Francia en el 97. No hay secreto, no tuve dudas, miré donde tenía que rematar y después no cambié de opinión. Creo que Dios también me ayudó, el viento empujó el balón, yo tenía tiempo de ver cómo iba la situación", recordó tiempo después el lateral.

Hoy, hace 23 años, Roberto Carlos dejaba a todo el mundo con la boca abierta con esta maravilla. ⚽️🔥 pic.twitter.com/QLo149PBY4 — ً (@Futbolintertw) June 3, 2020

