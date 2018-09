Los gozosos de Yerry Mina en el 2018 solo han sido tres partidos

En este 2018 se dio uno de los goles que más han gritado los hinchas de la Selección Colombia. El salto de Yerry Mina, su cabezazo de martillo contra Inglaterra para igualar 1-1 en el último minuto, forzar el alargue y los penaltis de desempate en la eliminación en los octavos de final del Mundial de Rusia del equipo nacional. Sin embargo, este año ha sido de contracciones para Mina: dio un salto aún más grande que el de su gol para llegar al Barcelona, pero no le sirvió de mucho porque no jugó; y ahora pegó otro brinco enorme al llegar a la Liga Premier de Inglaterra. No obstante, las lesiones no lo han dejado debutar en el Everton, su nuevo equipo.

El viacrucis de Mina parece no acabar. Cuando se creía que, por fin, su primer partido en Inglaterra iba a ser ayer, el viernes pasado el entrenador del equipo, Marco Silva, confirmó que “Yerry Mina sufrió una molestia en el entrenamiento. Fue doloroso ayer (jueves) y hoy (viernes), pero esperamos que la próxima semana esté entrenando. No es nada serio”.



Y aunque no sea “nada serio”, como al principio afirmó el técnico, la Premier League ya va por la séptima fecha; el próximo martes, Everton jugará la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa contra el Southampton, y Mina nada que juega.



En principio, el central nacido en Guachené, Cauca, hace 24 años, llegó con una molestia en su aductor derecho, tras finalizar la Copa del Mundo. Algunas fuentes señalaron que Mina se habría lesionado en la celebración del famoso gol a Inglaterra, pero esta versión fue negada por sus allegados. El DT Silva, al ser preguntado por la ausencia de Yerry en las primeras fechas, dijo: “Está recuperándose de algo de una vieja lesión”.



A finales de agosto, el diario Sport, de Barcelona, publicó un artículo con el título ‘El misterio de Yerry Mina en el Everton’, en el cual se aseguró que “unas molestias en el pie que en principio eran leves y no iban a ir más allá de unos días impiden a los aficionados de su nuevo equipo (Everton) ver al colombiano en acción”, y puntualizó que el cuerpo técnico no informó mayor cosa.



Por esas mismas fechas, el Daily Mail, de Inglaterra, contradijo a Silva y aseguró que “el defensor central podría tardar más tiempo en recuperarse, y lo más realista es que esté listo para finales de septiembre, cuando el Everton enfrente al Fulham”. Esa versión, según lo afirmado la semana pasada, era la correcta, pues Mina iba a ser concentrado para jugar este sábado contra el Fulham, pero le apareció una “nueva molestia”.

Si bien Mina hizo un Mundial de leyenda al convertir tres goles en tres partidos y fue el único futbolista colombiano en la lista de los 50 candidatos para integrar el Once del año de la Fifa, solo ha disputado diez partidos este año: 5 en la Liga de España, uno en la Copa del Rey, otro en la Supercopa de Cataluña y los tres que disputó en Rusia.



Su paso por el Barcelona generó gran expectativa, pero el técnico de ese club, Ernesto Valverde, siempre afirmó que haber llegado a la mitad de la temporada (enero) no era bueno para un jugador que no había tenido experiencias en Europa, y menos para acoplarse a su equipo.



Mina necesita una manita de Dios, al que siempre invoca, para volver a sus tiempos gozosos y pasar este viacrucis.



