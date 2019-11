Klopp vs. Guardiola: duelo de estilos en el partidazo del domingo

Cuando los equipos de Jürgen Klopp y Pep Guardiola se enfrentan, la cancha de fútbol parece más bien una escenario musical. Ahí se exhiben el espíritu roquero del Liverpool y la suave melodía del Manchester City. Es un partido para saltar al ritmo frenético de los reds o para contemplar con un whisky en la mano el toque de balón del City. Pero en todo caso, es un juego para ver de pie, y vibrar, y aplaudir.

Esta es una rivalidad entre dos hombres que no parecen técnicos sino artistas que se roban el show de sus equipos. Si en algo coinciden, es en su dominio del discurso, burlón, irónico y picante. Se lanzan pullas mutuamente para ambientar sus duelos, para provocarse con disimulo, para trasladarse la presión. Antes de este enfrentamiento del domingo en Anfield, en la Liga inglesa, Klopp aseguró que “Guardiola es el mejor entrenador del mundo”. Guardiola le devolvió el pase a tres dedos: “Liverpool es el mejor equipo del mundo”, dijo.



Estos equipos juegan como si fueran entrenados por relojeros, con esa precisión. Tienen estilos diferentes, pero juegan para ganar sin especular. Y lo hacen: Guardiola es el vigente campeón de la Liga Premier; Klopp, el de la Liga de Campeones. Ahora el uno quiere lo que ganó el otro, porque Klopp no ha ganado el torneo inglés, y Pep no ha podido conquistar Europa fuera del Barcelona.

Tocar, triangular, agredir

El fútbol del Manchester City de Guardiola es traicionero. Nace como un fútbol para admirar, como una pieza de museo, como en una ópera. Es toque y más toque. Son triangulaciones. Muchas líneas de pases. La pelota bien asegurada. El avance en bloque. Y luego, de repente, el engaño, un cambio de ritmo frenético lleno de hombres que se colaboran para llegar a la tonada final, a un gol planeado y que parece elaborado en una fina partitura.

El fútbol de Guardiola es bien conocido; sin embargo, sigue sorprendiendo. De Barcelona al City, pasando por Bayern Múnich, defiende un modelo, con elementos nuevos o reinventados: sus laterales como volantes, un solo mediocampista central, jugadores con diferentes posiciones, defender atacando, con la pelota en su poder.

Cuando Pep llegó a Alemania, le criticaron su estrategia; en Inglaterra fue igual, porque sus equipos no juegan con la dinámica británica. Hay quienes lo atacan, pero muchos se deslumbran con sus planteamientos, que lo han llevado a ganar 28 títulos. Famosa es una declaración del técnico argentino Marcelo Bielsa, quien dijo: “[Pep] tiene el misterio de lo indescifrable. Siempre hay una foto con 10 jugadores rivales en su propia área y el City circulando ahí, viendo dónde está la grieta para perforar al rival”.



La idea de Guardiola se extiende por el mundo, aunque se necesita ser Guardiola y tener esos jugadores para tocar esa música. Sin embargo, los técnicos de otras latitudes lo copian. En una reciente charla con EL TIEMPO, los entrenadores colombianos Luis Fernando Suárez y Alexis García expresaron que hoy los técnicos locales están imitando ese modelo inglés del City para proponer un fútbol más ofensivo.

Manchester City ganó con Guardiola dos Premier League (2017/18 y 2018/19). Foto: Reuters

Guardiola abaraza a Agüero, en una victoria del City. Foto: Reuters/Jason Cairnduff

El rebelde modelo Klopp

Jürgen Klopp levanta el título de la Champions. Foto: Reuters

Si los equipos de Guardiola tocan violín y piano, el Liverpool de Klopp juega con guitarras y baterías. Sus equipos hacen ruido, no le dan vueltas al objetivo, atacan en jauría, sin pudor al contragolpe, con laterales que son como delanteros, con delanteros que son como volantes, y no es caos, es una forma diferente de agredir, de presionar, de no dejar respirar al rival, de llevarlo al error y a que este entregue la pelota, asaltado, manos arriba, y cuando eso pasa, Klopp aplaude como si fuera un gol.

En 2013, cuando el alemán era técnico del Borussia Dortmund, dejó una frase que describe su estilo rebelde: “No me gusta ganar con el 80 % (de la posesión). Siento que no es suficiente para mí. El fútbol no es sereno, es fútbol de lucha, que es lo que me gusta”, dijo Klopp, de 52 años. Esa idea la reforzó el portugués José Mourinho, que le guarda cierta admiración a ese estilo. “Creo que esto no se trata de tácticas, de filosofías… Esto se trata de corazón y alma, y la fantástica empatía que creó (Klopp) con este grupo de jugadores”.



¿Que si hay diferencias entre Pep y Klopp? Un técnico latinoamericano de experiencia como el uruguayo Gerardo Pelusso tiene su propia opinión sobre los dos entrenadores: “Guardiola ha creado una forma de juego que meditó mucho en sus últimos años de jugador: es un fundamentalista que intenta jugar de una manera. Klopp se adapta a las circunstancias de los partidos: puede presionar arriba todo el tiempo o se puede replegar y contraatacar. Es más práctico”, opina Pelusso, quien considera que hay que tener en cuenta aspectos como por ejemplo las nóminas y la inversión de los equipos. "Guardiola dirigió al Barcelona con los mejores, al Bayern con los mejores de Europa y hoy tiene al Manchester City que es el equipo que ha invertido más dinero".



Liverpool y el Manchester City salen al escenario del fútbol para enfrentarse en un duelo que no solo es para ver, también es para escuchar y aplaudir de pie.



