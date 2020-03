¡Más claro imposible! El libro sobre Zidane y la crítica a James

Muchas han sido las críticas que se le han hecho al técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, por la poca participación que le ha dado al futbolista colombiano James Rodríguez en los dos periodos en los que ha estado en las riendas del club español.

Muchas han sido los cuestionamientos del porqué un jugador con las cualidades de James no ha podido hilvanar dentro de una plantilla en la que tradicionalmente han estado los mejores jugadores del mundo, peleando por los diferentes títulos.



Recientemente, la revista Vanity Fair publica en exclusiva en su revista de abril una serie de extractos del libro sobre Zidane, que fue escrito por el periodista y colaborador del diario 'As', Frédéric Hermel.



En estos fragmentos, en los que retrata muchos aspectos del ámbito familiar del francés, también habla de la forma en la que trabaja Zidane y los jugadores que son de su gusto para estar en la plantilla del Real Madrid.



"Llevo 17 o 18 años de vestuario sobre los hombros y sé de qué va esto. No soy de los que presumen delante de los jugadores. Sólo quiero que comprendan lo que tienen que hacer", dice Zidane en el libro.



Y es allí cuando Hermel, en uno de los apartes del libro, hace referencia a James Rodríguez y por qué el colombiano no ha podido tener un espacio en el equipo que juega normalmente los diferentes campeonatos.



"Es una actitud leal que le permitirá conservar el respeto y la admiración del conjunto de su plantilla. Excepto quizá algunos ejemplos como James y Bale. Dos detractores del método Zidane, y dos víctimas de su apreciable intransigencia. (Zidane) no tiene ninguna piedad para los pocos motivados, por mucho talento que tengan, por muy caro que hayan costado al club, por mucho que brillen sus nombres en lo alto del cartel del fútbol mundial. Los que no se machacan en el entrenamiento no obtienen el derecho de disputar los partidos", dice el escritor.



Por ahora, James sigue entrenando en su casa en medio de la cuarentena por el coronavirus, con el riguroso plan de trabajos que diseño Zidane para toda la plantilla.



DEPORTES