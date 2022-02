Sergio Agüero no juega fútbol, pero sí está pendiente del fútbol. En sus horas del día no se pierde partidos y, claro, ve los de sus exequipos, como Manchester City y Barcelona.

Vio el triunfo del Barcelona contra el Atlético de Madrid y llamó a Jordi Alba, uno de los autores de los goles.



Sin embargo, en una de sus transmisiones en Twitch contó lo que sufrió cuando estaba en el hospital.



“Me dejaron en una pequeña habitación sola con un montón de monitores a mi alrededor me di cuenta de que algo andaba mal. Y después de dos días hospitalizado, comencé a ponerme nervioso", dijo el ex jugador del FC Barcelona.

La operación



Y agregó: “Tengo un chip acá (señalándose el pecho). De noche tiro luces de colores, soy Ironman. Tengo un chip, loco, soy re cheto. Y si se me acelera, le salta al médico", indicó.



Agüero explicó cómo fue la operación a la que fue sometido, luego de que le descubrieran la arritmia cardiaca que lo sacó del fútbol.



“Venite el jueves que te tengo que poner el chip', me dijo el médico. Preparó una aguja, me pinchó. Y al rato veo que saca una cuchilla, una navajita. Y me dice, '¿te duele? Este no corta bien', y cambia. Como cuando comés el asado y querés cuchillo de sierra", bromeó el argentino.



