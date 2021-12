En un acto emotivo en Barcelona, donde estuvo toda la plantilla del club y el presidente Joan Laporta, el 'Kun' Agüero anunció el fin de su carrera profesional como futbolista.



"He decidido dejar de jugar al fútbol, es un momento muy duro, pero bueno, estoy muy feliz por la decisión que tomé. Primero es mi salud, saben por qué tomé esta decisión", dijo Agüero entre lágrimas.



"Estuve en buenas manos de los médicos, me han dicho que lo mejor es dejar de jugar. Tomé la decisión hace diez días. Hice todo lo posible para ver una esperanza, pero no había mucha", aseguró después de agradecer a los clubes en los que jugó: Independiente de Avellaneda, Atlético de Madrid y Manchester City. Estos dos últimos enviaron representantes al evento en Barcelona.



"Nos hemos quedado con las ganas, pero tienes nuestro apoyo para todo lo que necesites. Has sido un jugador de reconocimiento mundial, un goleador nato. Nos hubiera gustado que llegaras antes, lo que has sembrado vas a recogerlo. Estoy convencido que será muy exitosa", dijo Laporta, presidente del equipo.



