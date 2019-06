El ‘falso’ Messi: ‘fui acosado, todo el mundo se lanzó sobre mí’

¿Mentira o verdad? Reza Parastesh, el famoso imitador del jugador Lionel Messi, salió a desmentir la versión que indicaba que fue denunciado en Irán por aprovecharse de su imagen para acostarse con 23 mujeres.

El mismo diario que publicó la noticia ‘Oma Sport’, se encargó de entrevistar a Parastesh para escuchar su versión de los hechos. “La noticia en los países musulmanes, como donde estoy es un desastre. No hay problema, esto siempre sucederá. Pero fui severamente acosado porque se lanzó todo el mundo sobre mí. Mi familia fue severamente acosada", explicó el ‘falso’ Messi.

El "Messi iraní", Reza Parastesh, explicando que los rumores que dicen que se acostó con 23 mujeres son falsos, y que si fueran ciertos él ya estaría procesado y en la cárcel. pic.twitter.com/kfCkpsYi7H — 💚 We Will Rise (@Wilpagliaccio) 25 de junio de 2019

El imitador continuó su declaración con un pedido para que “por favor no jueguen con la reputación y credibilidad de la gente. Todos somos conscientes del hecho de que si le pasara algo a alguien, habría algunas quejas y llevaría a mi enjuiciamiento. Eso sería un desastre y una calamidad de proporciones internacionales. Si esta noticia fuera cierta, estaría en la cárcel ahora mismo. No lo creas, no es verdad. Voy a hacer todo lo posible para combatir esto legalmente y asegurarme de que mi nombre quede limpio".



Reza Parastesh, que aún no ha podido conocer al verdadero Messi, se volvió furor en las redes sociales luego de dar a conocer su parecido con el jugador argentino. Se estima que pasó de tener 20.000 seguidores a unos 400.000.



DEPORTES