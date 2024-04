El insulto de Mbappé tras cambio que ordenó Luis Enrique: técnico español responde

PSG vive momentos buenos en lo futbolístico, pero en el interior del grupo hay caos. Ganó 2-0 en su visita al Marsella en la jornada 27 de la Ligue 1, es líder absoluto y ya tiene en la mira el título.

Lucas Beraldo, quien vio la tarjeta roja antes de concluir el primer tiempo y tras controlar una opción de gol inminente del rival. El partido se complicó por la expulsión del brasileñoquien vio la tarjeta roja antes de concluir el primer tiempo y tras controlar una opción de gol inminente del rival.

Los portugueses Vitinha (53) y Gonçalo Ramos (85) fueron los autores de los goles de la victoria, trs puntos que lo llevan cerca de ganar el torneo.

Lo que dijo

El dolor de cabeza es lo que se vive con el delantero Kylian Mbappé. El DT,. Luis Enrique, tomó la decisión de sacarlo del campo cuando faltaban 25 minutos para el final, pero eso no cayó bien en el francés.

Mbappé abandonó el campo con cara de protesta y en la imagen se interpreta que trató mal al orientador español. Todo indica que dijo: “fils de put…’.

El DT le restó importancia al hecho: “Yo no he visto nada. Nada de nada. Soy entrenador, tomo decisiones todos los días. Seguiré haciéndolo hasta mi último día en París”, soltó.

Y agregó: “Es la misma música todas las semanas, es agotador. Soy entrenador, tomo decisiones todos los días. Seguiré haciéndolo hasta mi último día en París. Siempre trato de encontrar la mejor solución para el equipo. Si no entiendes mis decisiones, no me importa".

