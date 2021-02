La millonaria suma que pediría el Tottenham para vender a Harry Kane

Según informó el medio británico Daily Mail, el Tottenham le dio a Harry Kane un precio de £ 150 millones. Ambos clubes de Manchester están interesados ​​en que las demandas salariales de los delanteros no sean un problema para ninguno de los dos.

(También: Fredy Rincón se despachó contra James, explosivas declaraciones)



Los compradores potenciales de Harry Kane tendrán que alcanzar el récord británico de £ 150 millones para tener alguna posibilidad de comprar al capitán de Inglaterra del Tottenham.



Kane, de 27 años, se encuentra en los mejores años de su carrera y ha marcado 21 goles esta temporada. Dado que es probable que el Manchester City y el Manchester United estén en el mercado por un número 9 tradicional al final de la campaña, el nombre de Kane seguramente estará en cualquier lista corta.



Pero se entiende que Tottenham querría una enorme oferta de £ 150 millones antes de siquiera considerar un acuerdo.Tal tarifa convertiría a Kane en el tercer futbolista más caro de todos los tiempos después de la pareja del Paris Saint-Germain, Neymar y Kylian Mbappé.

Harry Kane, jugador inglés. Foto: EFE

(Siga con: Andrés Román: el mensaje de aliento de Alberto Gamero)



Kane tiene contrato con los Spurs hasta 2024 con un acuerdo por valor de alrededor de £ 200,000 a la semana. Superar esos salarios para un club como City o United no sería un problema, pero el precio representa una gran demanda en un momento en que los clubes se acercan a casi un año sin ingresos por la venta de entradas.



La postura del Tottenham siempre ha sido que Kane no está a la venta y ese sigue siendo el caso. Pero el club londinense tiene sus propias presiones financieras, sin mencionar la hipoteca de su nuevo estadio, y Kane representa su activo más vendible.



El City busca un reemplazo para Sergio Agüero, quien cumplirá 33 años en junio y se ha perdido la mayor parte de esta temporada por enfermedad y lesión.



United, mientras tanto, tiene una variedad de opciones de ataque que incluyen a Marcus Rashford, Mason Greenwood y Anthony Martial, pero no tiene un jugador en el que se pueda confiar para 20 goles de la Premier League por temporada.



(Lea: La Selección Colombia sigue por fuera de las 10 mejores del mundo)

Harry Kane, jugador inglés. Foto: EFE

Kane ha sido calificado durante mucho tiempo como uno de los máximos goleadores del mundo, pero hasta ahora no tiene una medalla a su nombre y, con el Tottenham en forma incierta, de ninguna manera tiene garantizada la Liga de Campeones, o incluso la Europa League, el fútbol la próxima temporada.



El Tottenham tiene posibilidades de ganar la medalla de plata cuando se enfrente al City en la final de la Copa Carabao el 25 de abril, pero la incertidumbre rodea el futuro del técnico José Mourinho.



Un movimiento de £ 150 millones rompería el récord pagado por un jugador británico: el movimiento de £ 85 millones de Gareth Bale del Tottenham al Real Madrid en 2013.



También superaría el mayor acuerdo de transferencia que involucra a un club británico: el movimiento de £ 142 millones de Philippe Coutinho al Barcelona desde Liverpool en 2018.



(Puede leer: ¿Mbappé vs. Haaland será el nuevo Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi?)



REDACCIÓN EL TIEMPO