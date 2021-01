El increíble gol de arco a arco hecho por un arquero

La misión de un arquero de fútbol es evitar goles, no hacerlos, pero, a veces, se viste de goleador y consigue anotaciones de gran factura.



Este fue el caso de Tom King, portero del Newport County, de la cuarta división del fútbol inglés, y quien consiguió un gol increíble: sacó desde su arco y el balón terminó metiéndose en el del equipo Cheltenham Town.



Al minuto 12 del encuentro ocurrió la hazaña. King sacó desde su arco con la intención de hacerle llegar a sus compañeros de equipo el balón, pero este siguió un único curso: rebotó una sola vez, no fue tocado por nadie y pasó por encima del arquero contrario, Joshua Griffiths, hasta meterse en el fondo de la red.



A pesar del gol, King no lo celebró. Al final, el partido terminó 1-1.



Tras el encuentro, el protagonista de la anotación explicó que le pidió disculpas a su colega: “Le dije que lo siento y si fuera al revés me gustaría pensar que él me lo hubiera dicho”.



La que sí mostró mucha emoción fue la cuenta oficial de Twitter del Newport, que comentó, efusivamente y en mayúsculas, lo hecho por su arquero: “EL PORTERO TOM KING HA MARCADO DESDE SU PROPIA ÁREA... ni siquiera tenemos un GIF para él”.

El vídeo de la increíble jugada se ha viralizado en redes sociales y ya cuenta con más de 1.500 reproducciones y más de 1.000 ‘me gusta’.



Esta sorprendente hazaña se ha visto muy pocas veces y es raro que suceda en campeonatos profesionales. Sin embargo, se han registrado situaciones similares y una de las más recordadas fue realizada en el 2006 por el colombiano Luis Enrique ‘Neco’ Martínez.

Polonia - Colombia Gol Luis "neco" Martinez Polonia - Colombia Gol Luis "neco" Martinez Gol de 'Neco' Martínez.

El entonces arquero de la Selección Colombia anotó un gol de arco a arco en un partido amistoso contra Polonia, previo al Mundial de Alemania, al que la 'tricolor' no clasificó.



Martínez pasó a la historia como el primer y, hasta ahora, único guardameta que marca un gol con balón en movimiento para la Selección Colombia.



