NoToGattuso, la tendencia que dañó la llegada de Gattuso al Tottenham

Después de su fugaz paso por la Fiorentina (23 días), el futuro de Genaro Gattuso parecía tomar un rumbo completamente opuesto.



"ACF Fiorentina y míster Rino Gattuso, de forma consensuada, decidieron no seguir los acuerdos tomados y no empezar juntos la próxima temporada", se lee en un comunicado oficial del club toscano este jueves.



Luego, el destino y el negocio del fútbol parecían juntarlo con el Tottenham, pues el club inglés no ha logrado dar con un nuevo entrenador desde la salida de José Mourinho. Antonio Conte y Paulo Fonseca estuvieron cerca de llegar, pero al igual que Gattuso, no concretaron su vinculación.



Uno de los principales motivos para que Gattuso no llegara fue la voz de los hinchas ingleses. Con el hashtag #NoToGattuso, recharazon contundentemente la llegada del italiano, recordando un episodio de Champions League donde Gattuso encuelló a el asistente técnico del equipo inglés.



