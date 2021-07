El combo femenino que transmite la semifinal de la Copa América

Un grupo integrado exclusivamente por mujeres transmite por Directv Sports la semifinal de la Copa América entre Brasil y Perú. Las tres comunicadoras son peruanas y ya tienen experiencia en medios.

Rosa María Muñoz es la narradora del juego. Tiene apenas 23 años y ya narró los partidos de Perú en el Mundial de Rusia 2018 para la aplicación del canal Latina. Es periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola.



"Inicialmente lo hacía por juego. Me sentaba a ver partidos con mi papá y empezaba a repetir lo que decían los narradores. Fue cuando estaba estudiando que supe que quería llevarlo a algo profesional. A pesar de que solo habían hombres haciendo esto en Perú, quise dar el paso. ¿Por qué no?", le dijo Muñoz al diario Depor, de su país, cuando relató en el Mundial.

El equipo femenino que acompaña la transmisión de Brasil vs. Perú



Narración: Rosa María Muñoz

Comentarios: Talía Azcárate

Planta baja: Camila Zapata



Trío de cracks. Aplausos de pie. pic.twitter.com/tFHBfcgsca — Paula Fresneda Gómez (@PauFresneda) July 5, 2021

La comentarista principal de la transmisión es Talia Azcárate, quien comenzó a ejercer hace seis años, pero que antes fue jugadora profesional en su país. Ya había comentado, para el mismo canal, la final de la Copa América 2019 y es panelista de la edición peruana de "De fútbol se habla así".



"Empecé en 2015 con el mundial femenino y en esa época casi ni había mujeres en el ámbito, ahora creo que hay más. Un detalle que me parece fundamental es que no hay mujeres para 'cumplir una cuota', sino porque están impulsadas por la preparación. Nadie te puede decir: 'Tú no puedes hacer eso por ser mujer'. Era atípico ver a una mujer desenvolverse en un ámbito casi netamente manejado por hombres. Hay medios que te dan la oportunidad y estoy agradecida con los que me la brindaron", le dijo Azcárate a El Comercio.



Camila Zapata es la reportera de cancha. Egresada de la Universidad Católica del Perú, trabajó en Panamericana Televisión y Gol Perú antes de llegar a Directv en septiembre del año pasado.



“Si ahora ejerzo el periodismo deportivo es porque mi padre estudió Periodismo. Cuando era chica, siempre lo veía informado y haciendo un buen análisis crítico de los partidos. Yo quería tener esa misma capacidad de estar informada y querer comunicar”, señaló Zapata al portal somosperiodismo.com.



