Otro club de Italia está interesado en Duván Zapata

Duván Zapata sigue siendo noticia. Esta vez el club Roma ha mostrado su interés en contar con el delantero del Atalanta.

Esta temporada Zapata suma 13 goles y 8 asistencias en la Serie A y no es su mejor año. Por eso lo que no le falta son ofertas.



Le puede interesar: (¿Cuánto ganaría Mbappé en el Real Madrid?)



Según Tuttomercatoweb, el colombiano es el candidato más fuerte del director deportivo de la Roma, Tiago Pinto, para reforzar a su equipo.



Zapata acaba de cumplir 30 años y se dice que el Atalanta no lo dejaría salir por menos de 50 millones de euros.



El delantero ha sido relacionado con varios clubes, Juventus, Inter de Milán y Atlético de Madrid, entre otros, pero por ahora no se han confirmado ofertas formales.



Deportes