El 'gol' que no fue 'gol' de Pelé en México 1970

Miércoles 17 de junio. Brasil contra Uruguay en semifinales. Tostao filtra un pase para Pelé; él y el portero Ladislao Mazurkiewicz van por la pelota en un mano a mano que gana el 10 brasileño con una finta alucinante.

La pelota corre a la derecha del guardameta y Pelé se va a la izquierda para luego reencontrarse con el balón.



El desenlace de la jugada aún emociona y frustra a Teodoro Cano: "con el ángulo de tiro reducido mandó el disparo raso que pasó rozando el poste izquierdo. ¡Fue una cosa increíble!".



"Esa jugada que intentó no le salió pero quedó grabada. Si cae el gol, el estadio se viene abajo", remata el periodista mexicano. Al paso del tiempo Mazurkiewicz - ya fallecido- en 2013 habló con buen humor de esa jugada.



Se sentía triunfante, a pesar del engaño:



"Yo salí y Pelé hizo una jugada excepcional, pero no fue gol, y eso es lo que yo siempre quise en mi vida, que no me hicieran gol", dijo a AFP el exarquero uruguayo.

