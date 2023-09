Lo curioso es que Hernán Galíndez nació en Rosario hace 30 años, e hizo inferiores en el club de sus amores, Rosario Central. En aquella época le tocó enfrentarse a Lionel Messi, quien se crió en un barrio muy cercano.



El arquero de Ecuador jugaba para Estrella Júniors de Rosario, con el cual enfrentó a un equipo en el que jugaba el astro argentino y esta victoria le valió una bicicleta en su niñez. Según contó en alguna ocasión, él recuerda que Messi le hizo el primer gol que recibió, cuando tenía apenas 5 años.

Más tarde, Galíndez llegó a atajar 25 partidos en la primera del club “Canalla” antes de hacer su carrera en equipos de Chile y Ecuador. En el 2020, lo llamaron de la selección ecuatoriana para que sea el arquero.



“Qué lindo este intercambio de camisetas, Central y Newell’s, aguante Rosario y todo lo que nos dio”, relató Ángela Lerena en la TV Pública al ver que Messi se saludaba con Galíndez e intercambiaba camisetas.



En la previa a la primera fecha de las Eliminatorias, Galíndez dio una conferencia de prensa y se refirió a lo que significaba para él enfrentar a Argentina. “Para mí no representa nada diferente jugar ante Argentina… yo visto la camiseta de Ecuador y me mataré en cada pelota por este país”, explicó.



El partido finalizó 1 a 0 para la Argentina, que tiene como objetivo plasmar todo el fútbol logrado en la Copa América y la Copa del Mundo, para poder clasificar al próximo certamen mundialista que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.



Ahora el equipo viajará a la altura de La Paz para enfrentar a Bolivia y continuar con esta racha de victorias. El partido será el martes a las 17 horas en el estadio Hernando Siles.



El rumor que corrió en los últimos días en los medios deportivos es que Lionel Messi no viajaría a la segunda fecha porque arrastra una fatiga debido a la seguidilla de partidos que le tocó en el Inter de Miami en la MLS.



No obstante, esta información fue desmentida por el mismo Lionel Scaloni, que declaró en la previa al partido de Ecuador: “Para Bolivia salimos el domingo. Sabemos que no hay una receta para ir, pero primero pensamos en el partido de mañana que es el más importante. Del segundo partido ninguno se bajará si no hay una lesión o problema físico”, indicó.

