¿De salida? Futuro incierto de Falcao en el Galatasaray

Galatasaray perdió, por un gol, la posibilidad de coronarse campeón de la Superliga de Turquía. El título quedó en manos del Besiktas.

A pesar de perderse casi la mitad de la temporada por sus lesiones, Radamel Falcao García hizo un gran aporte a la campaña del Galatasaray: jugó 17 partidos, nueve de ellos como titular, y anotó nueve goles.



Sin embargo, eso no sería suficiente para que Falcao se mantenga en el club, con el que le queda aún un año de contrato. Según el diario Marca, el técnico Fatih Terim no lo tendría en sus planes para la próxima temporada y el club le habría informado a su empresario, el portugués Jorge Mendes, que el jugador está disponible para una transferencia.



Dos razones pesarían a la hora de pensar en la salida de Falcao. La primera, Galatasaray apostaría a un proyecto en el que renovaría la nómina y bajaría el promedio de edad del plantel. Falcao, que ya tiene 35 años, no entraría en los planes, al igual que Sofiane Feghouli, de 31.



El otro es el alto costo del contrato del colombiano, pues Galatasaray también estaría pensando en reducir costos.



Desde que llegó a Turquía, Falcao jugó 43 partidos, sumando competiciones locales e internacionales, y consiguió 22 anotaciones.



