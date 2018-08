El futbolista que sacrificó a su mamá para sacar adelante su carrera

Shiva Nzigou fue un futbolista nacido en Gabón, que actuó en clubes de la Liga francesa como el Nantes o el Reims, que se retiró en 2017. Ahora es noticia por un video viral, reproducido por la cadena de televisión cristiana TV2Vie, en el que Nzigou hizo confesiones espeluznantes.

"Mi madre está muerta y quiero confesar que fue sacrificada. Firmé muchos contratos y mi padre quería todo el dinero para él. Me dijo que iba a matar a mi madre. Yo me negué, pero lo hizo igual. Y lo hizo con el fin de que su espíritu me ayudase a avanzar en mi carrera futbolística", fue la primera revelación de Nzigou, en un video de cinco minutos de duración.



Nzigou contó otro episodio extraño de su vida. “Cuando era más joven, tuve relaciones en dos ocasiones con mi tía. También lo hice con mi hermana. Luego me acosté con un amigo. Luego también tuve relaciones con un hombre”, confesó.



Además, el exjugador reconoció que mintió acerca de su edad. El hecho toma relevancia porque, en su momento, Nzigou había sido el jugador más joven en anotar gol en una Copa de África, con 16 años de edad. Pero en realidad tenía 21. "Tengo cinco años más. Mentí sobre mi edad cuando nos fuimos a Francia", dijo.



