Layún, el jugador que le ganó el partido al cáncer

El defensa Miguel Layún, jugador con su selección en las dos Copas Mundiales más recientes, reveló hoy que la cirugía renal a la que se sometió hace un par de semanas fue para quitar un tumor maligno del cual se ha recuperado.

"Estábamos hablando de un cáncer, se pudo remover el tumor completo y puedo decir que tuve cáncer pero está curado; entra la parte emocional. Estoy bien, agradecido", dijo Layún en un vídeo divulgado hoy por su equipo, los Rayados de Monterrey.



Layún, de 30 años, ha sido un fijo en la selección mexicana en los últimos años, y estaba convocado por el seleccionador Gerardo Martino para jugar la Copa Oro, pero de repente se anunció que iba a ser cometido a una operación de riñón.



El defensa explicó que decidió someterse junto a su esposa a un chequeo médico y los doctores le informaron que encontraron un quiste complejo y le pidieron hacerse estudios lo antes posible ante la duda de un tumor.

Quiero agradecer a todos los doctores que estuvieron involucrados en mi diagnóstico y tratamiento (cirugía), gracias especiales a Dios por permitirme estar aquí, y ojalá el mensaje que quiero compartirles llegue tal cual me gustaría! pic.twitter.com/vNQul6z0mm — Miguel Layun (@Miguel_layun) June 9, 2019



"Fue un chequeo que no estaba en planes, las cosas ocurrieron de tal forma para que esta situación de pudiera resolver de la mejor manera. Estoy, feliz, más motivado que nunca; quiero disfrutar la vida más que nunca, voy a poder hacer lo que más amo, jugar fútbol y voy a volver a competir", aseguró.



Layún llegó a los Rayados del entrenador uruguayo Diego Alonso a inicios de este año procedente del Villarreal de la liga de España y pronto se ganó un puesto en la alineación y fue figura importante en la conquista por parte del equipo del título de campeones de la Concacaf.



"Me sacudió de una manera positiva y con eso me quiero quedar de este proceso corto pero intenso que vivimos en las últimas semanas mi familia y yo", agregó en referencia a los sucesos de los últimos días.



Joven aún y con experiencia, Miguel Layún es uno de los futbolistas que pueden llegar a la Copa Mundial de Catar 2022 y es considerado una de las figuras principales del Monterrey, sin embargo ahora está concentrado en las historias pequeñas de su vida.



"Quiero tirarme al pasto mojado con la pelota al lado y acostarme con mis hijos a ver una película, es lo que quiero abrir los ojos a las cosas que están y no les prestamos atención", concluyó un emocionado.



EFE