Tensión en el fútbol peruano: sería suspendido si se cambia una ley 

La Conmebol suspenderá a la selección y los equipos de Perú de los torneos internacionales y la organización del Mundial Sub-17 de 2019 si el Congreso modifica una ley sobre la Federación Peruana de Fútbol (FPF), advirtió este martes este organismo.

La FPF emitió un comunicado en redes sociales y medios locales para asegurar que la medida se tomará si el pleno del Congreso ratifica una modificación de la Ley de Fortalecimiento del Fútbol Peruano, que fue aprobada este martes por la comisión de Educación del Legislativo.



"De confirmarse esta decisión en el pleno del Congreso los representantes de Conmebol reiteraron que nuestras selecciones nacionales y clubes profesionales serán suspendidos de cualquier competencia internacional", enfatizó.



La FPF detalló que Perú dejará de participar en los sudamericanos sub'20 de Chile y sub'17 de Lima, la Copa América de Brasil y los Juegos Panamericanos de Lima 2019, así como en el Mundial Sub 17 y en el inicio de las clasificatorias al Mundial de Catar 2022.



También se perderá la organización del Mundial Juvenil Sub 17 y la sede de la final de la Copa Sudamericana de 2019 y los equipos profesionales no podrán participar en la Copa Libertadores ni en la Copa Sudamericana.



La FPF se pronuncio después de que este martes la comisión de Educación y Deporte del Congreso rechazó la amenaza de la Fifa de suspender a la FPF si se modifica o anula la ley que permite a su presidente, Edwin Oviedo, continuar en el cargo hasta 2020. El grupo legislativo derogó el artículo 5 y la disposición complementaria final de la Ley de Fortalecimiento del Fútbol Peruano, referido al mandato del actual presidente de la FPF, y aprobó la modificación del artículo 2, para establecer que además de respetarse los estatutos de la FIFA y de la Conmebol, se debe hacer lo propio con las leyes peruanas.



Al respecto, la legisladora independiente Paloma Noceda señaló que estas modificaciones, que aún deben ser debatidas y votadas por el pleno del Congreso, dejan a criterio de la FPF la convocatoria a nuevas elecciones que, en principio, deberían realizarse este año.



Sin embargo, este lunes la Asamblea de Bases de la FPF, integrada por representantes de los 16 clubes profesionales y las 25 ligas departamentales, aprobó que esas elecciones se celebrarán en diciembre de 2019.



La Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol fue aprobada por el Congreso en enero y da plena autonomía a la FIFA y la Conmebol sobre la FPF, pues reconoce que los estatutos de estas organizaciones "priman respecto de cualquier normativa". Asimismo, solo obliga a la FPF a presentar su calendario de actividades, mas no sus presupuestos o una justificación de gastos de los fondos públicos que eventualmente pueda disponer.



Una última disposición permite a la actual junta directiva de la FPF seguir en el cargo hasta culminar el ciclo olímpico, que finaliza en 2020. Esta ley es fruto de una anterior amenaza de suspensión hecha por la FIFA a finales del pasado año, con la que evitó la tramitación de un proyecto de ley que daba mayores facultades fiscalizadoras al Instituto Peruano del Deporte (IPD), dependiente del Ministerio de Educación, sobre las cuentas de las federaciones nacionales.



EFE