'El fútbol es todo mentira y farsa': la frase de Gerard Piqué

Cada vez que Gerard Piqué, uno de los referentes del Barcelona, abre la boca, la polémica aparece. El zaguero estuvo este martes en el programa El Hormiguero, del canal español Antena 3, y dejó una frase que remarca lo que le gusta hacer en la cancha.

Siempre polémico, Piqué disfruta mucho el hecho de alborotar el avispero con sus declaraciones, en especial, cuando se refiere al archirrival del Barcelona, el Real Madrid.



"Normalmente es algo premeditado lo que hago, y aunque no parezca lo paso bien. De hecho después de algo polémico que digo, nos reímos mucho en el vestuario con mis compañeros", aseguró.



Pero por si quedaban dudas, Piqué lanzó un bombazo adicional: "En el fútbol es todo una mentira y una farsa. Es todo mucho más fácil que lo que la gente cree. Los jugadores nos llevamos de maravilla. El ambiente es genial. Cuando nos metemos en líos es porque queremos un poco de salsa", afirmó.



Piqué disfruta el hecho de que la gente le caiga encima por sus actitudes y declaraciones. "Tener la gente en contra me motiva más porque cuanto mejor juegas, más los molestas. Los años en los que me silbaban en la Selección fueron mis mejores años, porque allí me motivaba más", dijo.



Agregó, en una charla muy distendida, que es adicto a la Nutella ("me tomo medio bote de Nutella al día") y que nunca se ha puesto una camiseta del Real Madrid, porque le daría "alergia".



DEPORTES