Eric Cantona entra en el Salón de la Fama de la Premier League

El exdelantero francés Eric Cantona se unirá a Alan Shearer y Thierry Henry en el Hall of Fame de la Premier League, anunció este martes el organizador del Campeonato de Inglaterra.

(Le puede interesar: 'Me arrepiento de no haberlo pateado más fuerte': Eric Cantona)



Cantona es el primero de los seis jugadores que los internautas debían elegir entre una lista de 23 para completar los ocho nombres de la primera hornada del "Salón de la Fama" recientemente creado.



"Había unos 30 jugadores que habrían podido ser elegidos. Pero, yo, es diferente. Si habría que elegir solo uno, soy yo. Los otros son todos excelentes. Pero yo, soy excepcional...", declaró el francés, siempre muy seguro de sí mismo, citado en el sitio de la Premier League.



"Estoy feliz y orgulloso, pero al mismo tiempo no estoy sorprendido. Habría estado sorprendido de no ser elegido", añadió.



Cuatro veces campeón en cinco temporadas con Manchester United, club al que llegó en noviembre de 1992, Cantona revolucionó la relación del fútbol inglés con los jugadores extranjeros y sobre todo latinos. Sus 70 goles y 56 asistencias en 156 partidos de campeonato le valieron el apodo de "The King".

(Lea además: ¿Volverá Mina al remate de la Premier? Esto dijo Ancelotti)



Su leyenda se vio apenas manchada por una patada a un aficionado del Crystal Palace que le insultaba, en enero de 1995, y que le valió varios meses de suspensión. A las órdenes de Alex Ferguson, Cantona asistió a la eclosión de la generación de Paul Scholes, David Beckham, Roy Keane y Ryan Giggs, que están destinados a entrar también en el Hall of Fame.

Los nombres de los otros cinco jugadores elegidos por el público para unirse a Shearer, Henry y Cantona serán anunciados durante la semana, precisó la Premier League.



AFP

Más noticias de deportes

-Análisis: ¿qué juega a favor y en contra de Egan, líder del Giro?



-¿Volvería con James? Ancelotti, en baraja para regresar al Real Madrid



-Hace 33 años, la Selección de Maturana deslumbraba en Europa