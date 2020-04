Hugo Gatti habló desde la clínica, tras infectarse con coronavirus

El exportero argentino Hugo Orlando 'el Loco' Gatti, ingresado el 24 de marzo en Madrid por coronavirus, "continúa estable" y ha respondido "bien" al tratamiento, informó este jueves su hijo Lucas Gatti.

"Mi padre continúa estable y respondiendo bien al tratamiento. El correr de los días nos hace ser optimistas. Quienes hemos hablado con él lo hemos escuchado mucho mejor. No obstante quienes marcan la pauta son los médicos que lo atienden", escribió el hijo del exfutbolista en su cuenta de Twitter.



El exportero de 75 años ingresó "por un cuadro de neumonía bilateral que se confirmó que es causado por este virus", según explicó su hijo.



"Estoy bien. Sé del cariño que me tiene la gente en Argentina y España. Estoy con ganas de salir de acá", afirmó el 'Loco' Gatti en la noche del jueves al viernes al programa de televisión El Chiringuito, del que es habitual colaborador.



En una conversación telefónica, el antiguo meta de Atlanta, River Plate, Gimnasia o Boca Juniors afirmó que "creo que esto es un mal sueño y como todo sueño, tiene que terminar".



"Nunca estuve en peligro, pero hacen falta estas cosas para darte cuenta de que no eres imbatible", añadió



Gatti, de 75 años. "Miedo no tuve. A mí me esto me ha venido bien para hacerme más fuerte y aprender más de la vida", afirmó el exportero argentino. "He aprendido que un día estás y mañana te fuiste. Mi familia, mi mujer y mis hijos han sido muy importantes", añadió.



Considerado uno de los mejores porteros de la historia del fútbol argentino, Gatti nació el 19 de agosto de 1944 y su primer equipo, a comienzos de la década de 1960, fue Atlanta, desde donde fue transferido a River Plate.





Posteriormente recaló en Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Boca Juniors, donde jugó entre 1976 a 1988 y desarrolló su etapa más gloriosa.



Con la Albiceleste participó en 18 partidos y se retiró como jugador a los 44 años. Desde hace años participa como comentarista en programas deportivos en Madrid.



