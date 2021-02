¿Quién es Davies, el refuerzo que se llevó Klopp para el Liverpoool?

Liverpool tuvo que acudir en el mercado de fichajes a reforzar su zona defensiva, ante la crisis que vive por las lesiones de Virgil van Dijk y de Joe Gómez, que aún se meorarán en regresar.

Por eso, uno de sus nuevos jugadores es Ben Davies, un defensor de poco renombre, que llega procedente de un club de la segunda división del fútbol inglés, en la que se destacaba con el Preston



Se trata de un jugador de 25 años, que más allá de sus buenas actuaciones, no se imaginaba la oportunidad de llegar al poderoso Liverpool, fichado por el propio técnico Jurgen Klopp.



"Es algo que me asombró un poco cuando me enteré por primera vez, pero cuando lo analizas te das cuenta de que es una oportunidad increíble", dijo Davis.



El defensor llega a Liverpool por una cifra cercana a los 0,5 millones de euros.



"Vemos la calidad y también el potencial por su edad. Amo su juego. Es líder y bueno en los duelos, y puede jugar en diferentes posciones", dijo Klopp.

