'El DT para Colombia es Rueda, pero no descarto a Mourinho’: Córdoba

Iván Ramiro Córdoba, exdefensa de la Selección Colombia, se refirió al tema candente del momento: el técnico para la Selección Colombia, dijo que el ideal sería Reinaldo Rueda, pero que no descartaría al portugués José Mourinho.

“Un cambio de técnico siempre es difícil… La mayoría de los técnicos que están capacitados para una selección como la nuestra están ocupados, pero yo no descartaría a Mourinho para dirigir a la Selección”, dijo al programa KickOff de Win Sports.



Ya agregó: “El profesor Rueda es el más indicado, pero ahora mismo no podemos contar con él y no hay que hacerse ideas que no son. Debe ser un sueño para él, no olvidemos que desde que agarró el equipo en la eliminatoria fue un balance muy positivo, con él hubiéramos sido terceros sin contar los malos resultados que traíamos. Agarró el equipo con un punto en 12 partidos y quedamos afuera por un solo gol. Además, recordemos cómo se manejó ese partido de Argentina y Uruguay para jugar nuestro resultado".

"La gran frustración fue no haber podido clasificar a otro Mundial, lo mismo que le pasó a Javier Álvarez, otro que tenía un muy buen proceso de Selección. Pero cancelas todo por lo que pasó con la Sub 23 y al final todo eso no ayudó”, precisó Córdoba.



Elogió lo que hizo José Pékerman mientras estuvo como DT de Colombia, pero indicó que Marcelo Biela hubiese hecho más.



“Forzaron la idea un entrenador del nivel del profesor Pékerman, pero cuánto nos hubiera aportado Bielsa en su momento, por ejemplo. Habríamos tenido actuaciones muy destacadas en eliminatorias con los jugadores que teníamos. En esa época prefirieron no gasta plata y mantener selecciones mediocres y no quedarse con el bolsillo vacío”.



Córdoba está de acuerdo con desarrollar proyectos para la Selección, por lo que la parte deportiva y administrativa deben ir de la mano.



“Es un canal que no existe en la Federación. Mientras no lo tengamos siempre nos va a costar mucho. Por eso la Fifa lo pide para las selecciones. En su momento le dieron opción al profesor Maturana y le terminaron el proceso. ¿Dónde está la capacidad de desarrollar proyectos para que la Selección tenga nivel mundial? Esas son las ventajas de un exdeportista”.



