El drama de tres futbolista colombianos en la Liga de Nicaragua

A 1.511 km de Colombia se encuentra Nicaragua. El país centroamericano es el único del continente que sigue jugando al fútbol, pese a que en casi todo el mundo se suspendieron las actividades deportivas por la pandemia de covid-19.

Este miércoles se disputaba la fecha 15. Nicaragua mantenía el espectáculo del fútbol como si nada. La única precaución que se tomó fue jugar sin hinchas, desde la décima jornada. Así que los jugadores han optado por tomar sus propias medidas.



“El hecho del tapabocas, la higiene que hay que tener, el lavado de las manos, evitar el contacto físico y todo. Pero yo hago una pregunta: ¿de qué sirve que nosotros hagamos eso si después nos toca viajar y jugar un partido teniendo un roce físico fuerte con otra persona que quién sabe si está infectada o no?”, explica Ronaldo Pabón, delantero de 22 años del Municipal de Jalapa, un equipo de Jalapa, ciudad ubicada a 300 km de la capital, Managua.



Son tiempos de zozobra para los deportistas; la gran mayoría no estuvo de acuerdo con que la liga continuara. Es el caso de Joseph Pereira, un delantero oriundo de Barrancabermeja que ha anotado tres goles en los últimos tres partidos. No obstante su buen rendimiento, él está intranquilo.

Joseph Pereira, jugador colombiano. Foto: Cortesía del jugador

“La liga decidió con los presidentes de cada club seguir jugando, y la liga siguió normalmente. Gracias a Dios, hasta ahora, ningún jugador o alguien cerca del fútbol está contagiado… pero sabemos que corremos el riesgo todos los días en cualquier momento”, señala Pereira, atacante de Las Sabanas.



Mientras la gran mayoría de colombianos aguantan en Nicaragua y siguen jugando, Duván Cifuentes, compañero de Pereira en Las Sabanas, decidió irse del país contra la

Duván Cifuentes, futbolista colombiano. Foto: Cortesía del jugador

“Equipos como Cacique Diriangén colocaron en sus redes que no querían jugar el partido por la emergencia sanitaria que estábamos viviendo en todo el mundo, y entonces la Liga Primera decidió que no se iba a suspender ningún partido ni la liga, porque podrían tener sanciones económicas y podían descender”.



Dadas las circunstancias, el volante mixto de 22 años nacido en Granada, Meta, decidió regresar a su país, donde lo esperaba su esposa y su hijo de tres meses de nacido. El club no le entregó los papeles y lo amenazó.



“Me dijeron que me hacían suspender y en la hoja de vida me colocaban que me habían sacado por indisciplina, pero era un pueblo muy chiquito… No salía de la casa ni nada. Así que estoy tranquilo por ese lado”, contó Cifuentes.



Entre tanto, Joseph Pereira sigue preparando el próximo juego de su equipo, que es penúltimo en el torneo con 10 puntos. Eso sí, apenas pueda salir de Nicaragua lo hará pues no alcanzó a irse cuando se declaró la emergencia y en el país siguieron con la liga.



“Lo más probable es que apenas mi aeropuerto esté abierto tome la decisión de regresarme, ya que con mi padre hemos hablado y el tema está bien delicado”, indicó el jugador que vive en Madriz, ciudad del Deportivo Las Sabanas.



Y es que aún es incierto si una vez concluya la fase regular del campeonato, la liga será suspendida. La primera fase, de acuerdo con el calendario, debería finalizar el fin de semana del 18 y 19 de abril. Tras esto, los dos primeros del torneo avanzarán a semifinales, y entre el 3.º y el 6.º jugarán un play-off para conocer los otros dos semifinalistas.



“Lo que necesitamos es que acabe lo más pronto posible porque estamos preocupados, siempre tememos por nuestra integridad, por nuestra salud y más, por ejemplo, yo que soy un extranjero, que estoy acá solo… lejos de mi familia”, añadió Pabón.



Ya un poco más tranquilo y con la seguridad de estar en casa, Duván Cifuentes explica que seguir jugando fútbol en estas condiciones es irresponsable.



“Se está arriesgando la vida de los futbolistas. No solo de los futbolistas, también de la gente de logística, los policías (…). Los traslados de una ciudad a otra son complicados, porque son en bus. Hay que parar a almorzar, entonces están en contacto con otras personas”, añadió Cifuentes.



En medio del miedo y la incertidumbre, los 24 colombianos que aparecen inscritos en la liga de Nicaragua seguirán jugando fútbol con el temor de que el partido más importante es vencer el virus, pero al parecer lo están perdiendo.



Actualmente, según reportes oficiales, en el país centroamericano hay seis casos y un fallecido por covid-19.



Juan Sebastián Navarrete Villalba

PERIODISTA CITY TV

En Twitter: @juanse_91