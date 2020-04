Drama de exjugador del Barcelona en piel y respiración por coronavirus

La noticia se conoció el domingo pasado y rápidamente se esparció por todo el mundo. Rustu Reçber , exarquero de la Selección de Turquía y de Barcelona, contrajo coronavirus y fue internado en un hospital de su país. A los 46 años, y tras tres días en el hospital, el turco de 46 años parece haber atravesado durante las últimas horas los peores momentos de una cruda enfermedad.

Su pareja Isil Reçber se ha ocupado de informar sobre su estado de salud a través de distintas publicaciones en las redes sociales y se encargó de describir al detalle los agónicos síntomas que ha sufrido el exfutbolista. "Las 72 primeras horas son muy críticas. Rustu tuvo fiebre durante días y horas. Síntomas extraños que no se han experimentado, sentido o visto antes. Padeció una fuerte debilidad, fatiga y pérdida de apetito...", contó la mujer.



"La piel se le volvió gris, al igual que los labios. Respiraba rápido y tenía dificultad para hacerlo, además de una tos que no parecía terminar. Tampoco hablaba y tenía el pulso irregular", agregó en distintas historias de Instagram. Afortundamente, tanto ella como sus dos hijos dieron negativo en el test de Covid-19 y se encuentran a salvo en su hogar de Turquía.

"No intentes ver los síntomas como un resfriado normal porque perderás el tiempo. Como con todo, detectarlo pronto es muy importante. No se aloja en la garganta y la nariz durante días, sino que se mueve rápidamente a otros lugares. Se acomoda rápido en los pulmones, se multiplica y comienza la neumonía", describió Isil.



Hoy, tras tener un estado crítico a las pocas horas, el exjugador se mantiene estable dentro de una delicada situación general. "Esta es la batalla de un ser vivo contra un nuevo virus que ha cambiado de tamaño y no es conocido para el cuerpo humano", continuó su compañera con el relato y, además, agradeció los cuidados que le han dado a Rustu y le pidió a sus seguidores que "mantengan la calma y se queden en casa".



El exarquero internacional de Turquía actualmente es Director de Desarrollo de la Uefa de Fútbol en la Federación Turca de Fútbol (TFF). En su etapa como jugador, tuvo un breve paso por Barcelona luego de haber brillado en el Mundial de Corea y Japón 2002, en el que su selección logró un histórico tercer puesto.



