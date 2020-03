Durísimo golpe recibiría Cristiano Ronaldo: la propuesta de la Serie A

La Liga de la Serie A está estudiando en estos días de crisis por la emergencia del coronavirus las medidas a tomar para contener el impacto económico causado por la interrupción del torneo y, entre ellas, una reducción del sueldo de los futbolistas.

Pese a que ya se hayan disputado dos tercios de la temporada, la interrupción de la Serie A puede provocar daños económicos superiores a los mil millones de euros, según indicó a EFE el economista Marco Bellinazzo, y el presidente de la Federación de fútbol italiana (FIGC), Gabriele Gravina, consideró recientemente que todas los integrantes del mundo del fútbol deben dar su aportación en estos momentos.



"No puede ser un tabú hablar de reducir los sueldos. Debemos entender que la emergencia nos afecta a todos y también nuestro mundo debe ser capaz de cambiar. Hacen falta gestos responsables", aseguró recientemente Gravina.



No tardó en tomar posición la Asociación Italiana de Futbolistas (AIC, por su acrónimo italiano) que publicó un comunicado en el que asegura que todavía es pronto para analizar esta eventualidad.



"Todos tenemos interés en que el equilibro económico se preserve y por eso teneos que estudiar todos los elementos de este momento. La falta de ingresos, el aplazamiento de las competiciones, cancelación de eventos, falta de ayudas del gobierno, ayudas federales. Todos estos elementos nos dirán cuál será el papel de los jugadores", aseguró el presidente de la AIC, Damiano Tommasi.



Las reducciones llegarían a un 20 o 30 por ciento. En ese sentido, el que más perdería sería el portugués Cristiano Ronaldo, que tiene un salario de 31 millones de euros. Es decir, el delantero de Juventus de Turín dejaría de ganar 8 millones de euros.



Una línea sobre la que insistió el vicepresidente Umberto Calcagno: "Es pronto para hablar de sueldos. De momento estamos hablando de los daños que se registrarán en nuestro sistema. Solo después de que se hayan cuantificado podremos tomar decisiones. Por esta razón, reducir los sueldos no es el principal problema en este momento". "La prioridad es la emergencia por el coronavirus", concluyó.



La difusión del coronavirus en Italia ya causó millones de pérdidas en los ingresos generados por las taquillas y el daño a nivel de derechos televisivos y patrocinadores puede afectar seriamente a un 75 % de los clubes profesionales del país.



El experto de industria del deporte Marco Bellinazzo subrayó en una reciente entrevista con EFE que si bien parte del dinero de los contratos de patrocinadores y de derechos televisivos ya ha sido ingresado, una suspensión definitiva de la temporada liguera e internacional tendría consecuencias tremendas para el fútbol italiano.



"En Italia, los ingresos por derechos televisivos son 1.400 millones por año, en un área comercial que vale en torno a los 600 millones por año para toda la Serie A. Una parte de la temporada ya se jugó, así que hablamos de cerca de 600 millones de euros de pérdidas por derechos televisivos y de unos 200 millones de euros de perjuicio por los patrocinadores", informó.



"A estos se suman unos 150 millones de pérdidas por las entradas. Hablamos de un daño que ronda los 950 o los 1.000 millones de euros. Esta es la cantidad de dinero en peligro", agregó.



Los fallecimientos en Italia por el coronavirus ya son 3.405, según los últimos datos oficiales de la Protección Civil, con lo que este país se convierte en el primero del mundo en número de víctimas mortales, por delante de China (3.245).



EFE