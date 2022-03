Poco más de un año después de su muerte, el 25 de noviembre de 2020, Diego Armando Maradona sigue siendo tema de conversación. A propósito de la invasión de Rusia a Ucrania, ahora sale una historia que involucra al '10' con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El primero de diciembre de 2017 se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Rusia 2018. Putin quería hacer una reunión para recibir a varios astros del fútbol, entre ellos Maradona.



(Le puede interesar: Rusia responde con dureza a la Fifa y a Uefa tras su exclusión del Mundial)



Sin embargo, al ‘10’ argentino le molestó la hora en que se citó al acto, por lo cual, en un primer momento, rechazó la invitación.

La razón por la que Maradona no iba a ir a la reunión



El portal Infobae reveló un audio en el que Maradona explicó las razones por las cuales no iba a asistir a la reunión, incluso, insultando al presidente ruso. La más importante: no quería madrugar.



“Hola, no no no. Lo de Putin está todo muy bien, todo muy lindo y yo lo quiero conocer, quiero hablar con él… Me hice dos o tres ensayos ya de ‘Hola Putin’, ‘¿Qué hacés, Putin’ ‘Sos re Putin’ ‘Re Putin del orto’, pero me tengo que levantar 9.30 y yo 9.30 no me levanto”, dijo Maradona.



“Me duele en el alma porque van a estar todos y ¿por quién va a preguntar la fiera? Por mí, no va a preguntar por Puyol, no me jodas. Pero no, es una cita muy temprana la que hizo. Él tenía que haber hecho un cocktail a la tarde, después de sus actividades. Por supuesto que voy a ir de traje, pero así no. Le agradezco a Putin, pero mañana yo no voy. Esta decidido”, agregó.

Audio exclusivo: el día que Maradona rechazó una cita con Putin y lo llamó “reputín del orto” https://t.co/XBos2iaPAR pic.twitter.com/1IO0fKyUyX — infobae (@infobae) February 28, 2022

(En otras noticias: Alejandro Restrepo dejó de ser el técnico de Atlético Nacional)



Finalmente, Putin cambió la hora del certamen y Maradona, efectivamente, asistió y se reencontró con muchos de los jugadores más importantes de la historia. Lo hizo, además, vestido totalmente de negro, con un vistoso corbatín amarillo.



DEPORTES