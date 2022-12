Un famoso grafiti en el barrio de Vila Madalena, en la región oeste de São Paulo, muestra a Pelé abrazando a Ringo Starr, uno de los integrantes de los Beatles. A pesar de la popularidad de la imagen, el encuentro entre los íconos del fútbol y la música nunca sucedió, pero estuvo cerca.

En un reportaje a la web del Santos, el Rey (fallecido este jueves a los 82 años) reveló que casi conoció al grupo durante el Mundial de 1966, pero las cosas terminaron saliendo mal.

El encuentro fallido entre Pelé y los Beatles



La oportunidad habría sido durante la preparación de la selección brasileña para el torneo, en Liverpool, ciudad natal de la banda. Pero terminaría bloqueado, según cuenta Pelé, por Carlos Nascimento, ex arquero y supervisor de la selección brasileña en ese momento. La revelación la hizo nada menos que John Lennon, líder y vocalista de la banda, en un encuentro con el Rey.

Pelé

“Parece que Nascimento, que era nuestro director, muy estricto, que Dios lo tenga en paz, dijo: ‘Aquí no va a entrar esa pandilla de peludos, no’”, informó Pelé al sitio web del club Vila Belmiro en 2020, cuando celebró su cumpleaños 80.



En ese momento, el grupo vivía un momento de encendido en su carrera: habían lanzado el disco Rubber Soul en 1965 y lanzarían "Revolver", un álbum aclamado, un mes después de la Copa del Mundo, ganada por el anfitrión. Inglaterra.



Brasil, que había ganado sus dos primeros títulos mundiales seguidos, en 1958 y 1962, acabaría eliminado del torneo en la fase de grupos, tras caer 3-1 ante Portugal en el último partido.

Pelé y John Lennon coincidieron en una escuela de idiomas



Si no pudo conocer a los Beatles, Pelé y John Lennon tuvieron mucho tiempo para intercambiar conversaciones. Los dos asistieron a la misma escuela de idiomas en Nueva York, cuando el Rey estudiaba inglés para jugar en el Cosmos. Lennon estudió japonés para comunicarse con su amada Yoko Ono.

John Lennon



Este fue el relato completo de Pelé y su encuentro con John Lennon: “Cuando me contrataron para jugar en Cosmos, en 1975, me apunté a estudiar inglés y también estaba John Lennon, estudiando japonés, porque había conocido a Yoko. Entonces nos encontramos entre clases. ¿Sabes lo que me dijo? Que en preparación para el mundial de 1966, cuando la selección brasileña estaba concentrada en Liverpool, los Beatles quisieron hacerle una presentación a Pelé, pero el mando del equipo no se lo permitió, parece que Nascimento, que era nuestro director, estaba muy estricto, que en paz descanse, decía: '¡Aquí no se va a meter esta pandilla de peludos!', y John Lennon me decía: 'Nos encantaba el fútbol, pero no nos dejaban jugar para ti'”.



O'GLOBO (BRASIL)

GDA

