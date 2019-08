El día que Brown jugó de héroe en la Argentina de Maradona

El campeón del mundo con Argentina José Luis Brown, antes de su doloroso fallecimiento este lunes, había narrado el épico día que vivió en la final del Mundial de 1986, que ganó su país 3-2 Alemania con un gol suyo. Pero lo que más llamó la atención fue la narración de cómo fue su luxación del hombro derecho.

"Me rompió la articulación. Paran el partido, entra Raúl Madero, el doctor, y me sacan de la cancha. Y le dice a Bilardo que ojo conmigo y le dije: ‘doctor Madero si me saca lo mato", dijo Brown en una entrevista.

"Brown fue criado así, NO HAY DOLOR, si no hay fractura seguís'.

"Le dije al doctor Madero que si me saca lo mato"

Brown era clave en el esquema, no estaba dispuesto a complicarle la situación a su equipo en una final y completaría el partido en cancha. pic.twitter.com/nwNanUzhRC — ℝ𝕒𝕤𝕙𝕚𝕕 (@AliRashidGarcia) June 29, 2019

Por otro lado, el fallecido deportista comentó cómo fue que llegó milagrosamente a ese Mundial. "Antes del Mundial me rompí los meniscos y el ligamento cruzado. Se me inflamaba la rodilla, se me juntaba líquido, me sacaban líquido con sangre... en esas condiciones llegué. Pero hubo un problema de salud con Passarella y me encontré con que desde el primer partido tenía que jugar de titular. Era una posibilidad que la había soñado de por vida, imaginate", contó Brown en una entrevista con ESPN.

En un emocionante video, Brown relató la jugada: "A mí se me metió Diego adelante, y Burru que le pega bien fuerte con comba. Cuando empiezo a tomar carrera, lo miro a Schumacher y digo: 'no llega'. Yo voy corriendo, lo empujo a Diego, lo tiro, y le meto el frentazo. Ahí ya no miraba más la pelota, salí a festejar el gol", recordó el exfutbolista.



DEPORTES