El día que Diego Maradona se peleó con la Fifa por Colombia

Diego Armando Maradona, fallecido este miércoles a los 60 años, siempre fue muy crítico con la Fifa, pero tras la llegada a la presidencia del suizo Gianni Infantino, se acercó a la entidad y tuvo alguna participación.

Sin embargo, la relación con el dirigente y su entorno no siempre fue un camino de rosas. Maradona tuvo una pelea con el croata Zvonimir Boban, quien fue secretario general adjunto de la Fifa en los primeros meses del mandato de Infantino. Y todo, por defender a la Selección Colombia.



Maradona se quejó de la actuación del árbitro estadounidense Mark Geiger en el partido en el que Colombia quedó afuera del Mundial de Rusia 2018, tras perder con Inglaterra en lanzamientos desde el punto penalti.



Ese día, Inglaterra se puso en ventaja con un penalti que convirtió Harry Keane, y para Maradona, hubo una falta previa contra Carlos Sánchez. El ‘10’ atacó con todo a Geiger.



‘Hoy vi un robo monumental en la cancha. Yo le pido disculpas a todo el pueblo colombiano, pero los jugadores no tenemos la culpa. Acá hay un señor (Pierluigi Collina) que decide poner a un árbitro que, ya googleándolo, se ve que no se lo puede poner a dirigir un partido de esta magnitud’, disparó Maradona en su programa ‘De la mano del Diez’, de la cadena Telesur.



La Fifa, a través de Boban, regañó a Maradona y el argentino le replicó. "Yo no voy a permitir que Boban me venga a decir lo que tengo que decir. Le dije 'Boban, vos entraste tres veces al área, y yo 150'. No me gustó la actitud de Infantino de mandar a Boban a que me regañe".



Incluso, Maradona se comunicó al día siguiente del partido con integrantes del cuerpo técnico dirigido por José Pékerman. Les manifestó su enojo y sentía que a Colombia lo habían robado. “Era foul a Sánchez primero y el lateral que frenaron, viejo”, dijo el ‘10’ en su llamada.



