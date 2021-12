Para algunos el Mundial de 1970, en México, fue el mejor torneo Fifa que se haya disputado en la historia del fútbol hasta ahora. Fue el primer certamen que se transmitió vía satélite y, lo que es mejor, a todo color.

Los ojos del mundo estaban puestos sobre la selección de Inglaterra, que había salido campeona del certamen anterior en condición de local, y tenía a uno de los mejores jugadores del mundo en sus filas: Bobby Moore.



El capitán se había llevado todas las condecoraciones al ser elegido por la prensa deportiva inglesa como el ‘jugador de jugadores’ en 1966, justo al término del mundial de fútbol en tierras británicas.



Sin embargo, sus condecoraciones quedaron en duda a vísperas del comienzo del torneo del fútbol en México, pues estuvo involucrado en un escándalo que tocó a altos funcionarios del gobierno inglés y colombiano.

#BobbyMoore, our greatest ever captain for club and country... pic.twitter.com/V2is4SKd3V — TheSpiritualSociopath (@SociopathSpirit) December 2, 2021

El brazalete de oro

Faltaban apenas unos cuantos días para el inicio de México 1970 y la Fifa ya había hecho pública la programación, sedes y grupos del certamen. Inglaterra, que era campeona actual del torneo, debía jugar en el estadio Azteca contra el seleccionado Rumano en la altura de Ciudad de México.



Para mitigar la fatiga producida por la falta de oxígeno, Sir. Alf Ramsey, técnico del equipo británico en ese momento, programó cuatro partidos en ciudades que tuvieran las mismas condiciones de la capital mexicana, por lo que las urbes seleccionadas fueron Quito y Bogotá.



El Hotel Tequendama era el lugar de hospedaje predilecto para las personalidades mundiales más famosas. Foto: Archivo El Tiempo / Rodrigo Sepúlveda

El 18 de mayo de 1970, los campeones del mundo llegaron al Hotel Tequendama. Ese día las estrellas del equipo, el capitán Bobby Moore y Bobby Charlton, decidieron ‘turistear’ por el lobby del hotel.



Allí encontraron la exclusiva joyería Green Fire, donde entraron a ‘vitrinear’. La vendedora atendió a los futbolistas y les mostró algunas joyas, pero finalmente no compraron nada.



Cuando los atletas estaban saliendo del comercio, la persona que los atendió se percató de que sobre el mostrador ya no estaba un brazalete de oro de 50 gramos con incrustaciones de 12 diamantes y mismo número de esmeraldas.



La vendedora cautelosamente se dirigió al despacho del encargado de la joyería y le manifestó que Bobby Moore había robado el valioso objeto.



“Fue Bobby Moore. Vi que se puso colorado y metió su mano izquierda al bolsillo del saco”, mencionan los testimonios registrados por este periódico.



El desconcierto se apoderó del icónico hotel capitalino: la vendedora lloraba desconsolada, Bobby Moore era requisado y las directivas del seleccionado británico intentaban apaciguar los ánimos.



Finalmente, no pasó a mayores y, poco después, el equipo viajó a Quito.



Mientras la selección de fútbol de Ecuador era apabullada por los recientes campeones del mundo, en Bogotá se estaba ejecutando una demanda penal contra Moore.



Colombia vs Inglaterra 1970 Este fue el primer partido entre Colombia e Inglaterra en 1970 Colombia perdió su primer encuentro oficial contra la selección de Inglaterra cuatro goles por cero. Bobby Moore no jugó debido a su problema legal con la supuesta joya robada. Foto: Archivo EL TIEMPO.

Una escala a la cárcel

Después de los compromisos en Ecuador, la selección de Inglaterra se preparaba para viajar a México, no sin antes hacer una escala en Bogotá para tomar el vuelo directo al país Azteca.



Miles de aficionados se aglomeraron en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, para intentar tomar un autógrafo de los futbolistas.



Uno de ellos lo logró y pudo capturar la firma de Bobby Moore. Pero no lo hizo en calidad de fanático, sino para notificarle al deportista que estaba siendo arrestado por el juez 18 de instrucción criminal, del gobierno colombiano, por hurto a una joyería de prestigio.



Los campeones del mundo tomaron rumbo a México sin su capitán.



Esa misma noche, Moore, quien para ese entonces se había puesto la camiseta inglesa 75 veces, estaba siendo sometido por las autoridades colombianas a un interrogatorio de cuatro horas.



Otro que fue detenido acusado de robar en una joyería fue Bobby Moore. Sucedió en Colombia, en la gira previa al Mundial de 1970 de la selección inglesa. Después de pasar varios días bajo arresto domiciliario, fue absuelto por falta de pruebas.#MundialBaldosero👎🇷🇺 pic.twitter.com/CUf1qiHjmR — En Una Baldosa (@enunabaldosa) May 20, 2018

Un asunto de altos mandos del gobierno

Los ojos del mundo ya no se posaban en México, sino en Colombia. Era impensado que uno de los mejores jugadores del planeta estuviera preso por, presuntamente, haber robado una joyería.



En el caso tuvo que intervenir el canciller de Inglaterra, quien cablegrafió a su homólogo, el político López Michelsen, solicitando la liberación inmediata de su jugador, pues en sus piernas estaba el futuro del seleccionado británico.



Para entonces, Inglaterra atravesaba un proceso electoral bastante reñido, pero no fue causal para que el primer ministro Richard Wilson dejara todo de lado para llamar a su embajador en Colombia y le solicitara que lo mantuviera informado día y noche.

Bobby Moore con el uniforme de entrenamiento de Millonarios, durante su detención en Colombia. Foto: EFE

Los medios empezaban a especular sobre un posible complot de Brasil para bajar la moral del equipo inglés, pero lo cierto era que Moore estaba en un embrollo legal internacional.



Para no hacer tan tortuoso el proceso legal de Bobby Moore, el entonces fundador de Millonarios F.C y presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Alfonso Senior, dispuso su casa para atender al futbolista mientras la situación se aclaraba.



Era una especie de casa por cárcel.



En el quinto día de su detención, el capitán inglés se levantó muy temprano en la mañana y se dispuso a realizar ejercicios de calentamiento en el barrio El Chicó, al norte de la capital.



Vistiendo el uniforme de Millonarios, se dirigió a la antigua sede de entrenamiento del equipo azul y realizó trabajos de fundamentación con las divisiones menores de los embajadores.



Algunos fanáticos del club afirmaron que la casaca ‘millonaria’ le dio suerte, pues ese mismo día el gobierno colombiano le decretó libertad condicional y lo dejó ir.



Jamás se dio con el paradero del brazalete, la vendedora fue despedida de su cargo después de no resolverse el misterio e Inglaterra perdía su corona contra Alemania Federal en la segunda fase del campeonato mundial.



50 años después, aún sigue siendo un misterio. Algunos dicen que fue un complot de Colombia para ayudar a Brasil, otros que fue una broma de mal gusto o un descomunal descuido de Moore.



Lo cierto es que este percance provocó que las relaciones entre Colombia y Gran Bretaña caminaran por la cornisa.

