El amargo debut de Colombia en el Mundial del 94

Hay capítulos dolorosos en la historia mundialista de la Selección Colombia, y uno de ellos fue el de Estados Unidos 1994, donde todo estuvo mal desde el comienzo., desde ese amargo estreno contra Rumania.

Y fue doloroso porque no se trataba de una simple primera derrota, sino porque ese partido aterrizó al equipo colombiano, que llegó al Mundial en una nube tras golear a Argentina en Buenos Aires, 5-0.



El equipo del Pibe Valderrama, del Tino Asprilla, de Freddy Rincón, era candidato a pelear incluso el título, por eso ese estreno fue lapidario, con una derrota 3-1.



Fue Raducioiu el verdugo, con dos goles. El primero, al minuto 15, luego Hagi, que era la estrella rumana, anotó el segundo, al 34, venciendo el arco que custodiaba Óscar Córdoba. Luego, Colombia descontó a través de el Tren Valencia, antes de terminar el primer tiempo.



Pero no hubo forma de empatar, y el propio Raducioiu liquidó el partido con otro tanto ya sobre el final del juego.



Colombia, que llegó con bombos y platillos, tuvo una marcha de tristeza en ese debut. En la rueda de prensa, el técnico Francisco Maturana fue el primero en reconocer la superioridad de los europeos, felicitó a los rumanos y declaró que Colombia no tuvo un buen día.

Se llegó a pensar que era un mal paso, que lo tiene cualquiera, pero con lo que no contaba Colombia es que ya no se recuperaría de ese golpe, porque luego perdió con Estados Unidos y no hubo clasificación, sino un amargo regreso a casa, con el consuelo de haber vencido a Suiza en el último partido del grupo.





