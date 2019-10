La polémica confesión del 'Cucho' Hernández sobre el Mundial Sub-20

El delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, del Mallorca español, aseguró que jugó lesionado los cinco partidos de la selección Colombia en el Mundial Sub'20 de Polonia porque una semana antes de iniciarse el torneo sufrió un desgarro en el isquiotibial que "necesitaba mucho reposo".

Así lo publicó en sus redes sociales el artillero de 20 años, quien señaló que en tan poco tiempo "era imposible" recuperarse totalmente de la lesión y por eso jugó el Mundial sin estar en forma.

Aclarar algo muy importante y es que nunca fui obligado a jugar por parte del cuerpo médico y técnico de la selección. Todo

fue voluntad propia, el querer

"Me empeoré al exigir tanto el músculo en los partidos, lo cual tocó operar. Aclarar algo muy importante y es que nunca fui obligado a jugar por parte del cuerpo médico y técnico de la selección. Todo fue voluntad propia, el querer jugar así", añadió Hernández.



"Por una parte se que podía decir que no y darle la oportunidad a otro compañero (...) y por otra parte estaba muy ilusionado de representar al país que tanto amo, y llevarlo a lograr algo muy importante en la competición".



En el Mundial Sub'20 de Polonia, la selección Colombia llegó hasta los cuartos de final, fase en la que cayó eliminada a manos de la campeona, Ucrania. El 'Cucho' disputó los cinco partidos del equipo tricolor, en los que anotó tres goles, todos a Tahití en la última jornada del Grupo A.



Hernández, nacido en Pereira el 22 de abril de 1999, es internacional absoluto con Colombia y en su debut con la selección marcó doblete contra Costa Rica en octubre de 2018.



El goleador juvenil, cuya ficha es del Watford inglés, fue pieza clave del Huesca en su ascenso a Primera División en la temporada 2017-18, en la que anotó 16 veces e hizo 6 asistencias. Sin embargo, en su debut en LaLiga solo anotó cuatro goles y no pudo evitar el descenso, por lo que salió del club oscense y fichó con el Mallorca, en el que aún no ha debutado por la lesión.

En ningún momento he denunciado a alguien. Cómo se puede ver aquí en mi historia publicada ayer, solamente estoy aclarando el tema de mi lesión. https://t.co/jQW0eF7VBR pic.twitter.com/vAdtt3kVdN — Juan C Hernández (@cucho1099) October 15, 2019



EFE