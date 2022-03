Mientras en Colombia se hacen cuentas para llegar al puesto de repechaje, en Costa Rica la idea es asegurar el cupo. Este jueves, la selección tica venció 1-0 a Canadá, en las eliminatorias de Concacaf, y se metió en el cuarto puesto de la tabla de clasificación de la confederación. De esta forma, el equipo dirigido por el antioqueño Luis Fernando Suárez se ubica en el lugar que da cupo al partido de repesca. Los costarricenses se ilusionan.



El orgullo de Suárez

Luis Fernando Suiárez. Foto: AFP

Luis Fernando Suárez se mostró orgulloso con el desempeño de su equipo en la victoria de este jueves por 1-0 contra Canadá y dijo que se "quita el sombrero" ante la respuesta de los futbolistas en la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.



"Ha sido muy estresante pero me llena de orgullo que a pesar de situaciones pesimistas de mucha gente, el grupo siempre ha estado ahí y ha querido salir adelante. Me quito el sombrero con estos jugadores que han manejado una presión tan grande y han respondido bien", expresó Suárez en la conferencia de prensa posterior al partido.



Costa Rica registró un pobre inicio de la eliminatoria, pero ha ganado 13 de los últimos 15 puntos y no ha encajado goles en los últimos 4 partidos, lo que le ha permitido meterse en la zona de repesca a falta de dos jornadas para que concluya el octogonal final de la Concacaf.



"Siento un orgullo profundo al poder dirigir a este grupo de seres humanos tan especiales. No solamente son buenos jugadores, son gente que vale la pena estar con ellos aunque sea un rato", expresó el entrenador.



El seleccionador afirmó que el triunfo de este jueves, con el que Costa Rica terminó con el invicto de Canadá, "demuestra el carácter de los jugadores y los deseos de representar bien al país" y valoró que se trató de un triunfo sobre "la mejor selección de este momento de la Concacaf".



Con dos jornadas por jugar, Canadá es líder con 25 puntos, seguido por Estados Unidos y México, ambos con 22 puntos, mientras que Costa Rica se encuentra en la zona de repesca con 19 unidades, por encima de Panamá (18) y los ya eliminados El Salvador (10), Jamaica (8) y Honduras (4).



El domingo Costa Rica visita a El Salvador, por la penúltima fecha de las clasificatorias.

*Con AFP