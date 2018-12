Jeison Murillo, cada vez más cerca del Barcelona

El defensa colombiano Jeison Murillo es uno de los jugadores en los que se ha fijado el Barcelona para reforzar la zaga hasta final de la presente temporada.

Barcelona tiene problemas en defensa, luego de las lesiones de Vermaelen y Samuel Umtiti y han creado la necesidad de contratar un defensa central.

El nombre de Murillo ha caído bien en las huestes azulgranas, pues tiene experiencia y no es tenido en cuenta por Marcelino García, el técnico del Valencia.



La prensa de España asegura que Jeison Murillo es la carta que busca el Barcelona para cubrir la plaza en la retaguardia, pues aseguran que tiene buen cartel y su costo no es muy alto.



El diario deportivo 'Superdeporte' y la Cadena COPE informaron que Murillo no estuvo en el entrenamiento del Valencia este miércoles.

Según se ha conocido, el club catalán podría cancelar un dinero, entre uno y 2 millones de euros hasta el 30 de junio para que Murillo haga parte de su nómina.



Sin embargo, Murillo no sería el único nombre en carpeta para arribar al conjunto azulgrana, pues Daniele Rigani, italiano de Juventus, sería una fuerte opción, anticipa el diario Sport.



Lo paradójico es que en agosto de 2018, el club catalán envió al también colombiano Yerry Mina al Everton de Inglaterra por abundancia de defensas en su nómina.



