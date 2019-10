Tira y encoge para el Barcelona vs. Madrid: el clásico es una bomba

Debido a los problemas que se han presentado en Barcelona debido a las huelgas y serias protestas en esa región de España, el tema del clásico Barcelona vs. Real Madrid, ha tomado tintes de película.

La Comisión Antiviolencia decidió este miércoles declarar de alto riesgo el Clásico y pidió a la Federación Española de Fútbol (RFEF), que se juegue en el Santiago Bernabéu en lugar de en el Camp Nou.



El ministerio del Interior anunció la declaración de alto riesgo del choque y LaLiga confirmó a EFE que hoy ha cursado al Comité de Competición de la RFEF el cambio de escenario del encuentro, por "caso de fuerza mayor", en base al Reglamento General de este organismo.



El artículo 188 de esta normativa sobre "Alteración de las competiciones y de los periodos de inscripción" indica que "en caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, la RFEF podrá suspender total o parcialmente las competiciones, así como prorrogar o reducir los períodos de inscripciones, en coordinación, en su caso, con la Liga Nacional de Fútbol Profesional, cuando así resulte legalmente oportuno.



También el artículo 240 establece que la RFEF "tiene la facultad de suspender cualquier encuentro cuando prevea la imposibilidad de celebrarlo por causas excepcionales".



LaLiga, que fijó el pasado 25 de septiembre el horario de las 13.00 para el encuentro, remitió este miércoles su petición al Comité de Competición, que puede estudiarla hoy mismo ante los actos de protesta que se suceden desde hace tres días en las calles de varias ciudades de Cataluña después de conocerse la sentencia del "procés".



Sin embargo, la prensa de España maneja la información de que la idea no ha caído bien entre los dos equipos y que han rechazado tal solicitud.



A pesar de las manifestaciones convocadas, Barcelona y Real Madrid consideran que la situación se superará y que el partido no tendrá que cambiar de sede, por ende no aceptan la petición de LaLiga.



