Se enreda mucho más el caso de Sebastián Villa en Boca Juniors

Sebastián Villa, futbolista colombiano de Boca Juniors de Argentina, sigue entre la espada y la pared, gracias a la denuncia que instauró en el semestre pasado su compañera, Daniela Cortés.

Villa fue acusado de violencia por Cortés y el tema no para, al contrario, cada vez s más difícil de que exista una luz al final del túnel.



Se conoce que el Atlético de Mineiro está interesado en el volante colombiano,. pero no es tan viable la partida del jugador.



Una información del Diario Olé de Argentina advierte que el caso está parado hace un mes, pues se está a la espera de una consulta psicológica a Cortés, quien está en Colombia.



Según el diario, luego de se paso la fiscal Verónica Pérez solicitará al juez Javier Maffucci Moore el " sobreseimiento o la elevación a juicio".



Si se pide el juicio la defensa será notificada y podrá apelar. Después, dice Olé, el juez "debe decidir en un plazo de hasta cinco días el futuro de Villa, aunque cuando el imputado no está detenido todo puede ser más flexible, sin urgencia, en 48 horas o en diez días".



La vía más fácil sería que el caso se fuera a un juicio oral, pero eso lo decide el juez. Sin embargo, si hay un tribunal en el caso, pues se complicaría, el caso se alargará y Villa sería el perjudicado.





