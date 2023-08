El Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2022, cayó eliminado este jueves por 3-1 (3-2 en el global) ante el Olimpia en el partido de vuelta de los octavos de final del torneo, en un estadio Defensores del Chaco colmado de hinchas que le hicieron vivir un verdadero infierno al combinado brasileño.

Con este resultado, el Decano regresa a los cuartos de final de la Libertadores y se medirá con Fluminense.



Ante más de 40.000 personas, y con más de 30 grados de temperatura, el combinado paraguayo se apoyó en su afición, para encontrar el impulso emocional que le permitió imponerse ante uno de los rivales más difíciles del torneo.



El arranque del partido mostró a un Olimpia más ofensivo y decidido a buscar el gol.

El primer acercamiento al arco visitante llegó con un disparo desviado de Walter González, por encima de la portería defendida por Matheus Cunha.



Daba la impresión que el ritmo del partido lo definiría el impulso anímico del Decano, frente a una multitud que no paraba de cantar.



Pero el campeón no se dejó intimidar, y a los pocos minutos abrió el marcador en las botas de Bruno Henrique tras desviar un disparo de tiro libre del uruguayo De Arrascaeta.



Aún y con la desventaja en el marcador, Olimpia no se dio por vencido tan temprano. Y, tras una centro preciso del extremo Fernando Cardozo, el lateral izquierdo Iván Torres igualó el marcador con un potente cabezazo.

El técnico del Flamengo, el argentino Jorge Sampaoli, se movía de un lado a otro y reclamaba cada jugada comprometida de sus dirigidos.



Y es que el Fla no encontraba la precisión en su estructura de juego. Por momentos sus centrales David Luiz y Fabricio Bruno se notaban lentos y sin ideas.



Los locales jugaban con sus líneas adelantadas, un riesgo innecesario frente a rival con un delantera tan letal.



Tal y como se evidenció en el minuto 30, en un corrida solitaria de Henrique, quien habilitó al goleador Gabriel Barbosa, y este definió solo frente a la portería local.



Para la tranquilidad del conjunto guaraní, el árbitro colombiano, Wilman Roldán, invalidó el gol por fuera de juego.



Recién iniciado el segundo tiempo, el juez Roldan expulsó a Sampaoli tras sancionarlo con una segunda tarjeta amarilla, debido a los constantes reclamos.



Por su parte, Arce refrescó la delantera con el ingreso de Brian Montenegro en sustitución de Hugo Fernández, y Facundo Bruera, por Walter González.



Flamengo la pasaba mal, no tocaba el balón y Olimpia incrementaba la presión.



Los cambios dieron resultados y Olimpia consiguió dos tantos de oro, en los pies de Richard Ortiz, en el minuto 69, y luego un potente cabezazo de Bruera en el 80.



El Mengao buscó el descuento en los últimos minutos, pero no le alcanzó el tiempo.

Ficha técnica:



3. Olimpia: Juan Espínola; Alejandro Silva, Jhohan Romaña, Mateo Gamarra, Facundo Zabala; Iván Torres (m.88, Orlando Barreto), Richard Ortiz, Marcos Gómez (m.60, Ramón Martínez), Fernando Cardozo; Hugo Fernández (m.60, Brian Montenegro) y Walter González (m.67, Facundo Bruera).



Entrenador: Francisco Arce.



1. Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz, Filipe Luis (m.67, Ayrton Luis); Thiago Maia (m.80, Luis Araujo), Gerson, Everton Ribeiro (m.67, Víctor Hugo Gomes), Giorgian de Arrascaeta, Bruno Henrique y Gabriel Barbosa.



Entrenador: Jorge Sampaoli.



Goles: 0-1, m.8, Bruno Henrique. 1-1. m.11, Iván Torres. 2-1, m.69, Richard Ortiz. 3-1, m.80, Facundo Bruera.



Árbitro: El colombiano Wilmar Roldán expulsó al técnico Jorge Sampaoli (doble amarilla), y amonestó a Ortiz, Silva, Zabala, Romaña, Franca, Filipe Luis, Gabriel Barbosa, Luis Araujo.



Incidencias: Partido disputado en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.



EFE