El día que Zidane cabeceó a Materazzi e Italia fue campeón mundial

El exjugador italiano Marco Materazzi pasó a la historia del fútbol mundial por un hecho particular, el inolvidable golpe que recibió del francés Zinedine Zidane en la final del mundial de Alemania 2006.

"¿El cabezazo de Zidane? No lo esperaba en ese momento. Tuve la suerte de no esperar ese episodio, porque de haber estado preparado, ambos habríamos terminado en los vestuarios", aseguró Materazzi 14 años después.



(Le puede interesar: Revelan estado de deterioro de la salud de Michael Schumacher)



Tuvimos un contacto en el área. Él marcó el gol de Francia en el primer tiempo y el seleccionador (Marcello Lippi) me pidió que le marcara. Después del primer choque yo le pedí disculpas y él reaccionó mal", recordó Materazzi.



El cabezazo de Zidane le costó la tarjeta roja directa en la prórroga del partido.



"En el tercer choque le fruncí el ceño y él me dijo: 'Te daré mi camiseta más tarde'. Yo le respondí que prefería a su hermana antes que su camiseta", dijo. Esa frase desató la ira de ZIdane, el actual DT del Real Madrid, que impactó a su adversario con la cabeza en el pecho.

(Lea además: Imparable: otro golazo de Muriel con el Atalanta)



La final de la Copa Mundial de Fútbol de 2006 fue disputada el 9 de julio de 2006, en el Estadio Olímpico de Berlín, Alemania y el título fue para los italianos luego de un 1-1 en el tiempo reglamentario y definición por penaltis.

Ce geste a privé la France de la coupe du monde mais on comprend la raison de ce coup de boule historique de ZIDANE. On ne touche pas à la famille et MATERAZZI restera une pourriture à vie. pic.twitter.com/EHMB3lgLke — MALONE (@KARLMALONE86) May 3, 2020

DEPORTES