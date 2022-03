No son fáciles los últimos meses del FC Barcelona, que pasa por una crisis económica y deportiva. Lejos de pelear título en la Liga española, el club trata de salvar su continuidad en la Europa League.

En medio de ese panorama, la austeridad sigue siendo la clave para tratar de mantener una nómina competitiva pensando en cumplir con los objetivos. Y en ese orden de ideas, la de cuidar la economía sin descuidar la plantilla, el Barcelona parece tener cerca la posibilidad de asegurarse tres fichajes importantes, todos sin costo.



(Lea también: Juventus, con Cuadrado, por cupo a cuartos en la Liga de Campeones)

El fichaje de Christensen mostró el camino



Ya con esa modalidad de conseguir jugadores a punto de quedar libres, el Barcelona se aseguró la llegada del zaguero danés Andreas Christensen, quien no renovó con el Chelsea. Y ahora tiene adelantadas conversaciones con otros tres futbolistas.



El primero es el marfileño Franck Kessié, quien termina contrato con el Milan en junio. Según la cadena española SER, ya logró llegar a un acuerdo con el club este lunes. A pesar de estar valorado en 45 millones de euros, su vínculo con el AC Milan vence este verano y su intención es no renovar para llegar sin problemas a España.



El segundo en la lista es el actual capitán del Chelsea, César Azpilicueta. Por la sanción impuesta contra el equipo londinense no hay forma de renovarlo. Aunque tenía una cláusula unilateral de renovación, pero la directiva no la activó antes de que congelaran sus cuentas.



(En otras noticias: Roland Garros: Novak Djokovic está habilitado para jugar, aun sin vacunarse)



Y el tercer nombre que aparece en el panorama para el Barcelona es el lateral derechoa del Ajax, Noussair Mazraoui, a quien incluso le hicieron seguimiento el martes en el partido que su equipo perdió contra el Benfica en la Liga de Campeones.



Si no estuvieran cerca de terminar sus contratos, Barcelona habría tenido que invertir en esos cuatro fichajes alrededor de 111 millones de euros, de acuerdo con la cotización del portal Transfermarkt. Al menos, en el club hay un buen manejo de la austeridad.



DEPORTES

Con Futbolred