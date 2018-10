El ataque de James al técnico Niko Kovac

El futbolista colombiano del Bayern Múnich, James Rodríguez, atacó al técnico del equipo, el croata Niko Kovač, en el vestuario mientras el estratega se encontraba ausente.

Según el diario alemán ‘Bild’, James aprovechó que Kovac no estaba cerca y girtó: “¡No estamos en Frankfurt!”, en alusión al anterior equipo del entrenador.



El cucuteño no viendo siendo titular en el Múnich, fue suplente en el empate 1-1 con el Ajax en la Liga de Campeones y tampoco estuvo en la titular en el encuentro contra el Augsburgo.

La prensa alemana viene, desde hace días, informando que Rodríguez no se encuentra a gusto en el club y afirma que el colombiano piensa abandonar el equipo. Pero el diario germano asegura que no solo es James el que está en contra de Kovac, advierte que gran parte de los integrantes del club están molestos con el DT.



Los jugadores consideran que como el técnico se comunica con sus asistentes en croata es una falta de respeto que no lo haga en alemán.









DEPORTES