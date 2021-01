El legendario Hulk, de regreso, tiene nuevo equipo en Brasil

El club brasileño Atlético Mineiro anunció este viernes el fichaje del experimentado atacante Givanildo Vieira de Sousa "Hulk", que después de casi 16 años retornará al fútbol de su país tras un largo periplo por Europa y Asia.

"Aló, ¿todo bien? Hay un Galo na Veia ('Gallo en la Vena', nombre del programa de fidelidad de hinchas del club) más llegado. Todavía no le cuenten a nadie. Convoquen la 'Masa' (barra principal) para volverme un Galo na Veia. ¡Estamos juntos!", expresó efusivo el atacante en un vídeo para los socios del equipo de Belo Horizonte.



El club, por su parte, publicó en su perfil de Twitter una foto de la mano gigante del superhéroe Hulk, que inspiró el apodo del jugador, sosteniendo una tarjeta de identificación de los hinchas asociados y con un mensaje confirmando la llegada del experimentado atacante de 34 años.



"Este socio Galo na Veia está cada vez más fuerte, ¿no es así Masa #NosotrosTenemosaHulk, #AhoraEslaHora", escribió el conjunto que ocupa la cuarta posición de la Liga brasileña con 57 puntos, a cinco del líder Internacional de Porto Alegre.



El delantero había admitido en recientes entrevistas que también dialogaba con el club brasileño Palmeiras de Sao Paulo, el turco Besiktas de Estambul y el portugués Oporto, que buscaba su retorno después de haberlo consagrado como ídolo entre 2008 y 2012. El jugador deberá llegar la próxima semana a Belo Horizonte para firmar el contrato que lo vincula hasta finales de 2022 y que estipula una cláusula de renovación por un año más.



El alto salario, que no fue divulgado y era una de las trabas, será asumido en su totalidad por el Atlético Mineiro, sin depender de un grupo de inversores que se había ofrecido a costear parte del mismo.



Hulk estaba sin equipo después de haber dejado al Shanghai chino el año pasado y eso facilitó su retorno a Brasil, donde solamente llegó a jugar en la primera división en las temporadas 2004 y 2005 con el Vitoria de Salvador. El técnico del Atlético Mineiro, el argentino Jorge Sampaoli, había aprobado el fichaje del atacante, que no estará en la recta final de la Serie A del Campeonato Brasileño, al que le restan seis jornadas, pero estará disponible para el Campeonato Mineiro, el torneo regional de Minas Gerais (sudeste) previo a la Liga 2021.

Antes del Oporto, el brasileño defendió los clubes japoneses Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo y Tokio Verdy y luego de dejar las filas del "Dragón" portugués estuvo en el ruso Zenit de San Petersburgo.



EFE