El arquero argentino Sergio Romero destrozó su auto, tras accidente

El arquero argentino del Manchester United, Sergio ‘Chiquito’ Romero, sufrió un accidente cerca de las instalaciones de entrenamientos del club inglés.

Las primeras informaciones dicen que el golero destrozó su Lamborghini, tras salirse de la carretera y estrellarse contra la valla de protección.



El equipo confirmó la información y señaló que Romero no sufrió lesiones de consideración y salió ileso del fuerte golpe.



No hay datos del accidente. Las autoridades evalúan lo que pasó, pero no se conoce si el guardameta estaba solo.



Romero tiene 32 años y es el suplente de David de Gea en el Manchester United, que no hace una buena campaña en la liga inglesa.

Así quedó el carro de Sergio Romero, tras el accidente. Foto: Archivo particular



