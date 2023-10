Roldán 'cuadra caja': cobrará millonario sueldo por pitar la final de Copa Libertadores

El próximo sábado, 4 de noviembre, el continente se va a paralizar con la gran final que van a protagonizar el Fluminense de Brasil contra Boca Juniors de Argentina, duelo que definirá al nuevo campeón de la Copa Libertadores.



Puede ser de su interés: La Selección Colombia 'se rajó' en el ranking Fifa: así terminó con la actualización

El choque entre cariocas y xeneizes tendrá algunos ingredientes especiales, como el protagonismo de varios colombianos que estarán en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



Por el lado de Boca Juniors estarán el lateral izquierdo Frank Fabra y el mediocampista Jorman Campuzano, quienes buscarán la gloria continental con un equipo que no prueba las mieles de ser campeón desde el 2007.

Facebook Twitter Linkedin

Frank Fabra. Foto: Archivo EL TIEMPO

En Fluminense, Jhon Arias y Yony González serán la cuota colombiana en el conjunto brasileño que hará las veces de local en una final de infarto.

Roldán, el protagonista inesperado en la final de Copa Libertadores

Este miércoles, la Conmebol anunció que el colombiano Wílmar Roldán será el árbitro encargado de impartir justicia en el partido más importante del continente. Su experiencia en finales y Mundiales es la mejor carta de presentación para el juez que tendrá un difícil desafío en el horizonte.



Además: Exjugadora de la selección de España revela acoso sexual y chantajes por ser lesbiana



Sin embargo, no es la primera vez que Roldán va a dirigir una final de Copa Libertadores. Va a ser la cuarta vez que se haga cargo de un partido de este calibre tras estar en las ediciones del 2012, 2013 y 2014.

Facebook Twitter Linkedin

Wilmar Roldán mira la pantalla del VAR. Foto: Rodrigo Buendía. Efe

Wílmar Roldán tendrá un importante incentivo por arbitrar el Fluminense vs Boca Juniors. José Borda, ex árbitro colombiano, reveló las millonarias cifras que va a cobrar el colombiano junto a su terna arbitral.



Según la información entregada, la cifra es de 104.000 dólares - más de 400 millones de pesos - los cuales se van a repartir entre el juez central, los asistentes, el cuarto árbitro y el VAR.



Lea aquí: A Millonarios se le fueron las luces, empató contra Chicó y aún no sella clasificación

Facebook Twitter Linkedin

Wilmar Roldán es nominado a mejor árbitro del mundo. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Wílmar Roldán recibirá alrededor de 20.000 dólares (83 millones de pesos colombianos). Mientras que sus asistentes Alexander Guzmán y Dionisio Ruiz devengarán 16.000 dólares cada uno.



Por su parte, el cuarto y quinto árbitro, Andrés Rojas y WÍlmar Navarro, se van a llevar al bolsillo 8.000 dólares y USD 6.000, respectivamente. Juan Lara, Avar 1 ganará 16.000 dólares, y Ángelo Hermosilla, Avar 2, 8.000 dólares.

PAGOS DE LA FINAL

Los árbitros que pitan la Final de la Copa Libertadores se ganarán 104.000 DOLARES por el partido asi:

Roldan: 20.000

Ruiz y Guzmán: 16.000 c/u

4to: Rojas 8.000

5to: Navarro 6.000

VAR: Lara 16.000

AVAR: 1-2 Hermosilla y Cisternas 8.000 c/u

AVAR 3: Ospina 6.000 pic.twitter.com/dqD11bYrfq — joseborda (@joseborda1) October 26, 2023

HAROLD YEPES

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO