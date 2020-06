Pareja de Edwin Cardona sale a apoyar a Daniela Cortés en caso Villa

El caso de Sebastián Villa y el proceso que se le lleva por supuesta agresión a su expareja, Daniela Cortés, tiene ahora un nuevo episodio. Carolina Castaño, pareja de Edwin Cardona, quien jugó con Villa en Boca Juniors, se refirió al tema en redes sociales.

Castaño salió a desmentir versiones de la prensa argentina que hablaban de una citación a declarar durante el proceso, por petición de Fernando Burlando, abogado de Cortés.



"Como mujer no acepto ningún tipo de maltrato contra mi género y de ninguna persona. Soy defensora del respeto y me gusta inculcar valores a las nuevas generaciones, evitando todo tipo de circunstancias violentas. Lo anterior no quiere decir que esté comprometida o involucrada en situaciones de tipo legal", escribió la pareja de Castaño en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Catalina Castaño, pareja de Edwin Cardona. Foto: Instagram



"Mi apoyo a Daniela Cortés se lo demostré de manera personal y pido no incluir mi nombre, el de mi esposo y el de mi familia en las situaciones legales como las ya conocidas", agregó.



Ya Castaño había dado su apoyo a Cortés apenas se conoció en caso. En la publicación en la que la expareja de Villa denunció el maltrato, escribió que la solución “siempre estuvo en tus manos”.



