El gran año de Borré se cerró sin Mundial de Clubes

Rafael Santos Borré llegó a Argentina a mediados del 2017 para tomar un segundo aire, luego de no tener muchas oportunidades en Europa. Al comienzo le costó, pero hoy los ojos del fútbol del Viejo Continente vuelven a estar en él, a pesar de que su equipo, River Plate, no haya alcanzado la final del Mundial de Clubes.

Borré cumplió con su tarea, y con creces: anotó los dos goles de River en el duelo contra Al Ain, de Emiratos Árabes, que sorpresivamente eliminó al campeón de la Copa Libertadores: le empató 2-2 y luego lo derrotó en lanzamientos desde el punto penalti, instancia en la que tanto Borré como Juan Fernando Quintero no fallaron. El único cobro errado de la tanda de 10 fue el de Enzo Pérez.



“Creo que no era el resultado que queríamos, sentimos una tristeza grande porque queríamos ir por todos, pero hoy lastimosamente no se nos dio; el equipo hizo un gran esfuerzo, pero el rival con la pelota parada y los contragolpes nos hizo daño”, declaró Borré al final del partido.



El colombiano destacó además lo que River hizo en materia ofensiva, aunque no le alcanzó para cumplir el objetivo de llegar a la final, en al que el Al Ain espera al ganador del duelo entre Real Madrid y Kashima Antlers, este miércoles, a las 11:30 de la mañana, en un juego que se verá en vivo por Fox Sports.

"Atacando hicimos cosas muy buenas, es un equipo que siempre propone, pero lastimosamente no se nos dio el resultado en el campo. Nos vamos tranquilos

Borré estuvo muy activo en el partido. Anotó el primer gol, a los 11 minutos, al meterle la pierna a un suave remate de Lucas Pratto, para igualar un partido que River comenzó perdiendo muy temprano, con un tanto del sueco Marcus Berg, mundialista en Rusia 2018. Cuatro minutos después, el colombiano recibió un pase filtrado de Gonzalo ‘Pity’ Martínez y anotó el 2-1 parcial.



Luego vino el empate del Al Ain, conseguido por el brasileño Caio, un nuevo remate de Borré de cabeza que salvó el arquero Khalid Essa, el alargue y el desempate, que dejó a River con las manos vacías.



A pesar de que River quedó en deuda en el Mundial de Clubes, a Borré se le volvió a abrir el mercado. Había llegado en 2017 cuando el club argentino le compró el 50 por ciento de sus derechos deportivos al Atlético de Madrid, que no lo tuvo en sus filas. En el primer año lo cedió al Villarreal, donde actuó en 17 partidos, pero solamente dos como titular.



Al comienzo, Borré tuvo que hacer fila detrás de otros atacantes, como Ignacio Scocco y Lucas Pratto, pero en la recta final de la Copa Libertadores de este año se destapó: marcó en octavos de final, a Racing; en cuartos, a Independiente, y en la semifinal, a Gremio.



Ahora, se dice que el Atlético quiere repatriarlo. Pero Borré está cómodo en River. “Estaba dejando que los dirigentes hablaran eso, pero me veo acá porque estoy muy contento y muy feliz”, respondió cuando le preguntaron por esa posibilidad, antes de la semifinal del Mundial de Clubes.



Los periodistas insistieron. Y él se ratificó: “Estoy muy contento en River y pienso que tengo que darle más felicidades a este club. Me he encontrado mucho aquí conmigo mismo. Los compañeros han sido fundamentales para encontrarme, para darme ese apoyo y acostumbrarme pronto al fútbol argentino y al fútbol de élite suramericano, que siempre es muy exigente. En eso hemos sido una gran familia y quiero seguir aquí”, añadió.



Borré demostró que tiene la capacidad para triunfar. Ahora espera una nueva oportunidad en la Selección Colombia, ya con una medalla de campeón de Copa Libertadores en el pecho, así el Mundial de Clubes no haya sido lo que su club esperaba. Lo cierto es que el gran año de Borré se quedó sin su sello mundial.



