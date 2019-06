El ABC de fair play financiero del fútbol

El Milán, clasificado para la Liga Europa, fue excluido de las competiciones europeas en la temporada 2019/2020 por no respetar las reglas del fair play' financiero de la UEFA, pero ¿qué es?

El tema viene porque el MNanchester City y el PSG pueden correr la misma suerte.

A. El objetivo es que los equipos que integran la Uefa no tengan obligaciones pendientes con otros equipos, jugadores o con las autoridades tributarias.



B. Se instauró desde el 2011con el objetivo de mejorar la parte financiera de los equipos.



C. Entre 2013 y 2014 se integró a las exigencias que los clubes no deben gastar más de lo que ganan.



D. Si de alguna manera incumplen, el club será excluido de forma inmediata de las competencias, como le pasó al Milán. Pero primera hay una advertencia, amonestación, multa, bajo de puntos, retención de ingresos en los torneos de la Uefa, no podrán registrar nuevos jugadores, descalificación de las competencias actuales y en el futuro y retirada del título.



E. Si un dueño de equipo invierte dinero con acuerdo de patrocinio con una empresa en la que esté relacionado Uefa investigará y tomará cartas.



F. Los equipos que jueguen la Liga de Campeones o la Liga de Europa deben contar con una licencia entregada por las federaciones nacionales, que verificarán los datos económicos.



G. Equipos están obligados de entregar la información sobre acuerdos de propiedad por parte de terceros o cualquier otro beneficio, cuando un jugador es vendido.



